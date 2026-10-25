錯過班車氣噗噗！北車醉漢作勢攻擊副站長 遭依現行犯逮捕送辦

毛姓男子今晚6時許因來不及搭上台鐵班車，闖入台北車站台鐵值班站長室，持保溫瓶作勢攻擊副站長，遭對方壓制，鐵路警察局警方介入後依違反鐵路法現行犯逮捕送辦。

警方調查，60歲毛男因來不及搭車，到台北車站值班站長室外，與台鐵副站長發生口角爭執，毛氣憤之下怒嗆「看你不爽啦！」，副站長也拿出手機拍攝，毛隨後拉開站長室大門，進入站長室持保溫瓶作勢攻擊，遭副站長壓制。

鐵路警察局晚間6時7分獲報後派6名警力到場，依違反鐵路法現行犯逮捕毛男，詢後依法將其移送台北地檢署偵辦。

據悉，毛事發前有飲酒，因票務問題與值班副站長發生口角，遭壓制後被警方帶走，全程都被一旁旅客錄影上傳網路，引發關注。

警方指出，鐵路法第68之4條規定，以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方法，妨害鐵路從業人員執行鐵路業務，可處3年以下有期徒刑，得併科三十萬元以下罰金。