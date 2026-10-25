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上陽明山撞爛車頭 男稱「已和解」急著走…驗出2種毒品反應

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

陳姓男子今早駕車載送友人上陽明山，碰撞對向車輛，未釀傷亡，但員警介入後，陳著急表示「已與對方和解」，員警查證確未果，發覺陳神態有意，經唾液篩檢呈毒品大麻、K他命陽性反應，依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，24歲陳男今早11時許駕車行經台北市士林區東山路25巷，在上陽明山途中，不慎碰撞對向汽車，導致車頭毀損、安全氣囊破裂，所幸現場無人受傷。

轄區芝山岩派出所獲報派員到場，陳急著表示「已經跟對方和解」、「可以走了嗎？」，員警向另輛汽車駕駛70歲黃姓男子確認，發現雙方並未和解，便將雙方留置現場。

員警徵詢陳意願後，施以毒品唾液篩檢，快篩結果呈大麻、K他命陽性反應，警方旋即將陳帶返警所採尿送驗。

據悉，陳曾涉毒品案，此次毒品快篩呈陽性反應，他辯稱「可能是多年前曾到過比較複雜的地方，身體有殘留吧」。

警方表示，全案詢後依刑法公共危險罪嫌將陳函送士林地檢署偵辦，針對違反道路交通管理處罰條例部分，將檢視相關影像後依法舉發。另呼籲，施用毒品駕車害人害己，將面臨涉嫌公共危險罪等刑事責任，民眾勿以身試法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

員警徵詢陳意願後，施以毒品唾液篩檢，快篩結果呈大麻、K他命陽性反應。圖／警方提供
員警徵詢陳意願後，施以毒品唾液篩檢，快篩結果呈大麻、K他命陽性反應。圖／警方提供

陽明山 毒品 大麻

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