薔琵颱風期間連偷8顆水表 警逮2嫌還查獲喪屍煙彈

薔琵颱風侵襲期間，新北市永和區新生路一帶卻接連發生水表遭竊，34歲孫姓男子、38歲余姓男子涉嫌趁風雨交加、住戶忙於防颱之際，戴手套徒手拆走8顆自來水水表，再拿到資源回收場變賣。永和警分局24日循線逮捕2人，並查獲喪屍煙彈的毒品1顆，全案依竊盜、毒品危害防制條例等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方調查，孫、余2人涉嫌自22日至24日間，在永和區新生路一帶鎖定住戶水表下手，以戴手套徒手拆卸方式，接連竊取8顆自來水水表。住戶發現供水異常後查看，才驚覺水表已不翼而飛，陸續向警方報案。

據了解，2嫌供稱因缺錢花用才行竊，得手後將水表拿至資源回收場變賣，每公斤約可換得180元，約3顆水表重量才1公斤，卻造成住戶用水受影響。

永和分局獲報後擴大調閱周邊監視器，鎖定涉案對象，24日下午4時許先在永和區新生路查獲孫男，再循線前往住處查獲余男，並於現場起獲1顆俗稱「喪屍煙彈」的毒品。

警方清查，目前共掌握8顆水表遭竊，全案訊後依竊盜及毒品危害防制條例等罪嫌移送新北地檢署偵辦，並持續釐清有無涉及其他案件。

永和分局呼籲，資源回收業者收購水表、金屬物品時應提高警覺，切勿收受來路不明物品；警方也將持續加強颱風期間治安維護，民眾若發現可疑人事物，可立即撥打110報案。

竊嫌涉嫌徒手拆除住戶水表後變賣，現場可見水表遭拆後留下的管線。記者張策／翻攝