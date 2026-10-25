連假嗨到天亮吃早餐！雙方4人互看不順眼 拉扯掐脖全遭送辦

李姓男子等4人徹夜飲酒後今早分別在台北市中山區某早餐店用餐，雙方互看不順眼爆口角，發生拉扯、掐脖等肢體衝突，警方獲報旋即介入，雙方互告傷害罪，警詢後全數送辦。

警方調查，35歲李姓男子、26歲高姓男子，與36歲楊姓男子、35歲郭姓男子今早8時許在中山區林森北路一家早餐店內用餐時，雙方爆發肢體，民眾見狀報警處理。員警介入時，雙方4人情緒回穩，但仍互控傷害罪，警詢後全數依傷害罪嫌移送台北地檢署偵辦。

據悉，李男、高男原本與楊男、郭男互不認識，雙方分別徹夜飲酒後，今晨在同一早餐店內用餐，座位相鄰，因酒後互看不順眼互嗆，進而爆發拉扯、掐脖等衝突，全數遭法辦。涉案4人初查無幫派背景，但分別曾涉詐欺、毒品、妨害秩序、公共危險等案，前科累累。

警方呼籲，民眾飲酒後應保持理性，切勿因一時情緒失控而訴諸暴力，警方對於任何暴力滋事行為，均將依法究辦，以維護公共秩序及民眾安全。