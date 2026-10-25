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揪「音樂課」3P換妻！台中男賣毒飲遭警釣魚誘捕 獲利3千得關3年10月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓男子在去年4月在「X」平台張貼「音樂課」、「換妻」等訊息，趁機販售第三級毒品毒飲料包。張男完成交易後，向喬裝員警兜售遭逮，台中地院審理期間，張男繳回不法所得3000元，一審依毒品罪，判3年10月，張男辯稱「為省開銷」求輕判，台中高分院駁回上訴，尚未確定。

判決指出，張男於2025年4月18日中午，登入社交網路平台「X」發布貼文，內容暗藏「音樂課」、「3P」、「同房換不換」等暗示毒品與性交易的字眼。一名顏姓男子瀏覽後透過通訊軟體聯繫，雙方約定以新台幣3500元購買含毒飲料包，對方賒帳500元。同日下午4時許，張男開車前往顏男住處交付毒品，隨後更轉戰兩家汽車旅館施用，期間又陸續交付5包毒飲料包給顏男。

同日晚間6時許，警方執行網路巡邏時，發現有網友張貼尋找「裝備商（毒品）」的貼文，張男在下方留言接洽。員警喬裝成購毒者與張男聯繫，雙方約定以2500元交易8包毒飲料包。隔日下午5時許，張男攜帶毒品前往約定地點準備交貨時，當場遭警方逮捕，該次交易因員警無購毒真意而未遂。

台中地院審理認為，張男在偵審期間均坦承犯行，自動繳回犯罪所得3000元。但其販賣具強烈成癮性的第三級毒品，嚴重危害社會治安與國民健康，因此依販賣第三級毒品罪，判3年8月，另依販賣未遂罪判處1年10月徒刑，應執行3年10月。

張男不服判決提出上訴，辯護人主張，張男販毒主要是為了減輕自我娛樂時的支出成本，營利意圖較低，請求法官依刑法第59條「情堪憫恕」酌減其刑。

台中高分院近日審結，張男明知毒品危害，卻利用傳播速度迅速、使用者眾多的社交平台散布販毒訊息，接觸客源廣泛，惡性並非輕微。

二審認爲，張男犯罪情狀在客觀上不足以引起同情，一審量刑已屬相對低度之刑罰評價，依法不適用減刑規定，駁回上訴，維持原判。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市張姓男子在網路張貼性交易資訊，趁機販售毒品，台中高分院近日審結。圖／AI生成
台中市張姓男子在網路張貼性交易資訊，趁機販售毒品，台中高分院近日審結。圖／AI生成

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