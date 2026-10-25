立委高金素梅前助理張俊傑 傳願花1200萬 找船偷渡

立委高金素梅前助理張俊傑棄保潛逃，迄今近五十天，國安局掌握情資，張俊傑上周開出一二○○萬元天價，試圖找船家偷渡。國安局額外加碼懸賞獎金五○○萬元，海巡署更接獲指示，若能緝捕張，擬破格拔擢，另祭出廿萬元檢舉金，連同警政署的一○○萬元，總獎金已達六二○萬元。檢警調以超高強度緝捕張俊傑，讓這場逃亡計畫變成黑白鬥法的諜報戰。

情治單位掌握，張俊傑背後有「偷渡專科」的黑幫組織操盤，向船東喊價，從中秋前夕的五○○萬元，到中秋後喊到七○○萬元，光復節前更開價破八位數，偷渡費上看一二○○萬元，價碼幾乎是一般通緝犯的十倍。

張俊傑九月六日破壞電子手環逃亡後，因檢警調、海巡布下天羅地網，張不斷在中南部更換藏匿地，無法順利出境。黑幫喊出一二○○萬元天價「坐桶子」，想靠高價找人接單，但據了解，礙於張「太辣」，沒人敢接。

國安單位得知，也以「香餌之下必有懸魚」祭出高額檢舉獎金。檢調指出，張俊傑長期接受大陸資助，在台發展共諜組織，吸收高金素梅辦公室主任陳智葟、助理林怡君為下線，陳、林均羈押。由於張從水路逃亡可能性極高，海巡署接獲高層指令，凡緝捕張到案，均屬特殊重大功績，相關人員可破格升遷；若邊境出現破口，相關主官管最重拔官。逃亡案迄今已約談卅六人，其中十四人遭押。