偷走神明金牌心神不寧 竊嫌掛號寄回試圖彌補遭逮送辦

高雄市鼓山區日前發生一起宮廟金牌竊案，一名37歲洪姓男子行經青泉街某宮廟時，因一時貪念偷走神明身上佩戴的金牌，未料犯案後整日心神不寧、坐立難安，隔天竟將竊得的金牌，以郵局掛號方式寄回宮廟試圖彌補過錯，不過，轄區警方早已調閱監視器鎖定其身分，通知洪男到案，詢後仍依刑法竊盜罪嫌函送高雄地檢署偵辦。

鼓山警分局內惟派出所18日中午12時許接獲轄內青泉街宮廟林姓副主委報案，指稱廟內神明佩戴的金牌遭人不翼而飛，警方受理後隨即展開調查，調閱周邊多支監視器畫面交叉比對，迅速掌握37歲洪姓男子的行蹤與涉案事證，並循線通知其到案說明。

洪男到案後對犯行坦承不諱，並向警方供稱，自己在偷走神明金牌後感到極度不安，因而心神不寧，因難耐內心煎熬，才在犯案隔天主動將金牌包裝好，透過郵局掛號寄回原宮廟，希望能獲得神明原諒並彌補過錯。

警方強調，竊取他人或宮廟財物已構成刑事犯罪，即使事後心生悔意歸還失竊物品，亦無法免除應負的法律責任，警方詢後依竊盜罪嫌將洪男函送地檢署偵辦。

鼓山警方提醒，宮廟財物與一般民眾財產同樣受法律嚴格保障，民眾切勿因一時貪念而抱持僥倖心態觸法，警方對於任何不法案件均會積極查緝到底，以維護地方治安與民眾財產安全。