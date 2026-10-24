影／連犯6起竊案 新莊警颱風天逮酸菜魚竊嫌和吸毒女友

輔仁大學旁1家酸菜魚餐廳19日被闖空門偷走10餘萬元現金，新北市新莊警分局鎖定嫌犯身分，昨天持拘票至五股區逮捕47歲張嫌，並發現他的45歲同居女友是毒品通緝犯、屋內查獲毒品安非他命和喪屍煙彈。

張男19日清晨6時許破壞新莊區中正路餐廳外的監視器及密碼鎖，取得鐵門遙控器後進入店內，確認無人再破壞收銀機竊取現金，店家上午準備營業才發現遭竊，損失約10萬元。

警方調閱監視器鎖定47歲張姓男子，近期涉嫌新莊區多起竊案，犯罪手法都是破壞密碼鎖侵入竊取財物，得手後搭乘計程車或步行逃逸，後續查出他的藏匿地點，昨晚颱風夜前往五股區成泰路租屋處拘提到案。

員警另發現張男的張姓同居女友是毒品通緝犯，屋內查獲1包安非他命、2顆依託咪酯煙彈，2人分別依涉嫌竊盜及通緝、違反毒品危害防制條例帶回偵辦。初步清查張男涉及新莊轄內6起竊盜案，警詢後移送新北地檢署偵辦、建請聲押。

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47歲張姓男子19日侵入新莊區1家酸菜魚餐廳竊得10萬元現金，警方昨天循線至他的住處拘提到案。記者林昭彰／翻攝