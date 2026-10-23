大林鎮男駕車撞死機車女騎士 毒品快篩陽性...嘉檢聲押獲准

嘉義縣大林鎮昨天發生疑似毒駕死亡車禍！吳姓男子駕車行經當地某路段時，與吳姓女子騎乘的機車發生碰撞，女騎士送醫急救仍宣告不治。警方對吳男實施唾液毒品快篩，呈第二級毒品陽性反應。嘉義地檢署指揮偵辦後，認定吳男涉嫌毒駕致死等罪嫌重大，向法院聲請羈押，法院昨晚11時裁准。

嘉義地檢署表示，昨天上午接獲嘉義縣警察局民雄分局通報，大林鎮發生死亡車禍，檢察長蔡宗熙高度重視，立即指派檢察官吳心嵐指揮偵辦。調查指出，51歲吳姓男子駕車行經大林鎮某路段時，與72歲吳姓女子騎乘機車發生碰撞。吳女傷重，經送醫搶救後仍不幸死亡。警方隨即對吳男進行唾液毒品快篩，檢測結果呈第二級毒品陽性反應。

吳心嵐檢察官率同法醫師相驗死者，並複訊被告後，認為吳男涉嫌毒駕致死等罪嫌重大，且有羈押原因及必要性，向嘉義地方法院聲請羈押，法院當晚11時裁准。

嘉義地檢署指出，除積極偵辦案件，也同步啟動犯罪被害人保護機制，由犯罪被害人保護協會台灣嘉義分會人員主動關懷死者家屬，提供法律諮詢、心理撫慰及犯罪被害補償金申請等協助，保障家屬權益。

檢方呼籲，施用毒品後駕車，可能嚴重影響駕駛人的反應及判斷能力，不僅危害自身安全，也可能造成其他用路人傷亡，切勿心存僥倖。針對毒品犯罪及毒駕案件，檢方將持續嚴加查緝、依法偵辦，維護用路人生命安全及公共交通秩序。

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