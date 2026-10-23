台積電高雄廠工安4死 遺孀悲痛發文：你怎麼可以丟下我

台積電位於高雄楠梓區的F22廠20日發生重大工安意外，造成4名工人不幸罹難，奪走4個家庭的經濟支柱，其中一名38歲黃姓死者與妻子結婚14年、育有5名年幼子女，原本幸福美滿的家庭驟變，黃妻在臉書哀慟發文字字血淚令人鼻酸，令人揪心的是，黃妻的父親才於今年9月底逝世，全家剛辦完喪事不到一個月，深愛的丈夫竟也在工安意外中喪命。

這起重大事故發生於本月20日，當時廠區內正在進行鋼構組裝作業，不料鋼構組件突然崩塌，4名高空作業的工人隨即重摔落地，經緊急送醫搶救後仍雙雙宣告不治。

南科管理局初步調查，事故主因疑似與「螺栓」有關，可能是彈性疲乏或安裝數量不足，導致支撐力無法承受鋼構重量，目前該區域工程已全面勒令停工。

其中，罹難的38歲黃姓男子是家中的經濟支柱，與妻子感情如膠似漆，共同撫養5個孩子。妻子過去經常在社群平台分享一家七口出遊的溫馨合照，如今卻成永遠的回憶。遭逢雙重打擊的黃妻在臉書心碎發文「老公～我們結婚14年多了～我們都互相依賴了～你怎麼可以丟下我一個人～我好想你～」表達對丈夫無盡的不捨與對未來的茫然，親友看了均萬分不捨。

現場目擊同事回憶事發瞬間表示，當時工程進行都有依照規定採取安全措施，但事故發生得太突然，這次事故是整座鋼樑崩塌，宛如建築物整棟倒塌，就算做再安全的防護措施也沒用，綁安全繩也沒用，人就是跟著鋼構一起下去。

目擊同事強調，這4名同事雖然年輕，但都相當有經驗，對於技術要求非常認真、仔細，如今優秀夥伴集體喪命，讓大家至今難以接受，紛紛痛心質疑。橋頭地檢署已會同勞檢及專業技師單位深入調查，以釐清確切的事故原因與責任歸屬。