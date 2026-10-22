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影／改用權利車藏毒快速出貨 台南少年隊斬斷500萬毒品供應鏈

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

歷經長期跟監蒐證，台南市警局少年隊等追查郭姓男子為首販毒集團，昨在永康、歸仁、鹽水等8處據點同步搜索，起出卡西酮原料溶液10公斤及愷他命等大批毒品，總市值逾500萬元，其中成員張姓男子昨移送已遭羈押，另郭等人今將陸續移送，也建請檢方聲押。

警方調查，該販毒集團為了快速出貨並製造斷點，刻意捨棄傳統租屋方式，改使用多輛權利車作為移動式藏毒據點，並會不定時移動車輛，停放在無人管理的空地，而且該集團偏好白色車輛，企圖以最不顯眼的車輛外觀來躲避查緝。

警方指出，郭等人平時將毒品藏放在轎車後車廂改裝夾層內，收到訂單後立即派人駕駛車輛前往約定地點，藥腳上車完成交易後旋即下車離去。由於停留時間相當短暫，不但警方難以追查，一般民眾也不致起疑。警方形容其犯罪手法縝密、狡猾，還不斷翻新。

歷經長期蒐證，少年隊認定時機成熟，報請台南地檢署檢察官唐瑄指揮偵辦，並聲請搜索票及拘票，昨上午7時許，與各警分局、市刑大、保大隊特殊任務編組及交大等共組專案小組，分別前往永康、歸仁、鹽水、東及南區，同步針對集團8處據點及6輛作案車輛搜索圍捕。

現場起獲三級毒品卡西酮原料溶液10公斤、愷他命440公克、卡西酮哈密瓜錠647顆、毒品咖啡包4336包及彩虹菸5076支，據換算該批毒品可供高達上萬人次吸食，總市值達500萬餘元。

其中，卡西酮原料溶液每公斤約可製作2500支彩虹菸，總計可製成2萬5000支彩虹菸，數量驚人。

警詢後，將郭等人陸續依違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦，6輛作案車輛也已同步扣押。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

郭男為首的販毒集團使用多輛權利車作為移動式藏毒據點，且偏好白色車輛，企圖以最不顯眼的車輛外觀來躲避查緝。圖／讀者提供
郭男為首的販毒集團使用多輛權利車作為移動式藏毒據點，且偏好白色車輛，企圖以最不顯眼的車輛外觀來躲避查緝。圖／讀者提供

警方調查，該販毒集團為了快速出貨並製造斷點，刻意捨棄傳統租屋方式，改使用多輛權利車作為移動式藏毒據點。圖／讀者提供
警方調查，該販毒集團為了快速出貨並製造斷點，刻意捨棄傳統租屋方式，改使用多輛權利車作為移動式藏毒據點。圖／讀者提供

現場起獲卡西酮原料溶液10公斤、愷他命440公克、哈密瓜錠647顆、毒品咖啡包4336包及彩虹菸5076支，總市值達500萬餘元。圖／讀者提供
現場起獲卡西酮原料溶液10公斤、愷他命440公克、哈密瓜錠647顆、毒品咖啡包4336包及彩虹菸5076支，總市值達500萬餘元。圖／讀者提供

郭等人平時將毒品藏放在轎車後車廂改裝夾層內，收到訂單後立即派人駕駛車輛前往約定地點，藥腳上車完成交易後旋即下車離去。圖／讀者提供
郭等人平時將毒品藏放在轎車後車廂改裝夾層內，收到訂單後立即派人駕駛車輛前往約定地點，藥腳上車完成交易後旋即下車離去。圖／讀者提供

毒品 少年 供應鏈

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