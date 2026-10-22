日本河口湖密室命案！台女慘遭割喉詭異無掙扎 高大成研判：恐遭下藥

台灣38歲井女本月19日被發現慘遭割頸，陳屍日本觀光勝地河口湖的飯店單人房內，同團27歲楊姓台女涉案遭逮捕，由於沒有反抗跡象，疑點重重。對此，中山附醫法醫部主任高大成推測，井女可能遭餵食安眠藥或重擊後陷入昏迷，不排除與金錢借貸糾紛有關，但仍待日本警方釐清。

綜合台日媒體報導，井女與楊女分別報名同一旅行團，各自加價入住單人房。旅行團在17日抵達日本，18日走訪河口湖周邊景點，晚間入住當地觀光飯店，隔日發生命案。日本警方調查發現，房內沒有明顯打鬥痕跡，死者身體上也沒有抵抗所留下的防禦性傷痕，致命傷是因左頸動脈遭切斷。

高大成分析，死者井女與楊女各自住單人房，若非熟識，要在房內遭利器攻擊卻完全沒有打鬥痕跡與防禦性傷勢極不尋常。井女房間內無打鬥、反抗痕跡，代表井女當下完全喪失行動能力，推測井女可能被餵食安眠藥或重擊後陷入昏迷，慘遭殺害。目前案件的行凶動機、兩人關係及案發前是否發生衝突，都尚未獲得證實，有待日本警方調查。

高大成認為，楊女和死者井女是各自報名參加旅行團，且都入住「獨立單人房」，推測互不認識，楊女是如何進入井女房間，衍生成命案，動機可能跟財務糾紛或金錢借貸有關，不過確切動機及犯案經過，都有待日本警方釐清。