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台灣遊客命喪日本河口湖 被捕女嫌手腕有割傷、疑試圖輕生

中央社／ 東京22日專電

<a href='/search/tagging/2/日本' rel='日本' data-rel='/2/152883' class='tag'><strong>日本</strong></a>山梨縣河口湖示意圖。美聯社
日本山梨縣河口湖示意圖。美聯社

日本山梨縣富士河口湖町飯店命案，38歲台灣籍井姓女子被發現倒臥床上，頸部有深及頸動脈的刺傷，當時也在房內的27歲楊姓女子因涉嫌非法持有菜刀遭到逮捕。警方最新調查發現，楊女手腕上有疑似自行造成的割傷，不排除她曾試圖輕生，目前正進一步釐清案情。

山梨放送報導，這起事件發生在19日上午，警方在富士河口湖町一間飯店的客房內，發現38歲台籍井姓女子倒臥床上，身上大量出血，已經死亡。經調查發現，死者頸部有一處深及頸動脈的刺傷，研判是造成死亡的致命傷。

警方到場時，27歲台籍楊姓女子也在同一間客房內，由於她當時持有一把菜刀，警方隨即依涉嫌違反「銃刀法」將她逮捕。

隨著調查持續進行，案情也出現新的進展。根據相關人士透露，楊女手腕上有疑似自行造成的割傷，警方懷疑她可能因某種原因曾試圖輕生，目前正謹慎調查傷勢形成原因，以及是否與這起死亡事件有關。

據了解，死者與楊女都是同一個台灣旅行團的成員，兩人17日抵達日本，18日還與其他團員搭乘遊覽車，前往山梨縣忍野村的知名景點忍野八海，以及富士河口湖町的大石公園等富士山北麓地區觀光，沒想到隔天就發生死亡事件。

目前警方尚未公布兩人的詳細關係，也未說明楊女手腕受傷的具體經過。至於死者遇害的原因、案發當時的情況，以及楊女是否涉及死者死亡，仍有待警方進一步調查釐清。

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