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學長找未成年學弟開車一起去交易毒品 共同販毒被判處徒刑

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

賴姓男子去年經過通訊軟體TELEGRAM發送販賣依扎咪酯煙彈的訊息，台中警方網路巡邏發現，佯裝買家並約定交易金額和地點，賴男找未成年葉姓學弟開車同往。彰化地方法院審結，依共同販賣第二級毒品未遂，判處賴男有期徒刑2年7月。

判決書指出，賴男與葉姓少年（另由少年法庭審理）曾就讀同一所高中，去年11月間賴男在TELEGRAM暱稱「Kev in」在群組發送販賣喪屍煙彈的訊息，員警佯裝買家與賴男聯繫，雙方同意以6千元價格交易3顆母品煙彈，約定在彰化市大竹國小前交易。葉姓少年駕車載賴男到場，賴男把喪屍煙煙彈交給佯裝買家的員警後，被埋伏的員警當場逮捕。

葉姓少年證稱，賴男知道他未滿18歲，是他學弟，他認識賴男時還在讀高一，他還來找過他。

彰化地院審酌，賴男明天依托咪酯為第二級毒品，倘販售予他人將戕害人體嚴重，助長濫用毒品的惡習，仍利用網路發布販售毒品訊息，招攬不特定人交易，最後販賣未遂，並衡酌犯罪情節等、所生危害及其素行、犯後態度及智識程度、生活及經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。

賴姓男子找葉姓學弟一起去交易毒品，被警逮捕。賴男被依共同販賣第二級毒品未遂，判處有期徒刑2年7月。記者簡慧珍／攝影
賴姓男子找葉姓學弟一起去交易毒品，被警逮捕。賴男被依共同販賣第二級毒品未遂，判處有期徒刑2年7月。記者簡慧珍／攝影

販毒 未成年 毒品

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