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9月才躲高鐵死劫…傳河口湖命案死者曾暈眩落軌 赴日旅遊卻遭殺害

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毒蟲撞死所長2年...母開庭淚崩 遺孀：3歲女兒不知「爸爸去天上」意思

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫前年攔查女毒犯陳嘉瑩，卻遭開車拖行200餘公尺，撞擊護欄五臟俱裂喪命，一審國民法官庭判陳女死刑。案件上訴，台灣高等法院今開庭重新勘驗監視器及密錄器畫面。

劉妻今向法官表示，究竟要多惡劣的犯罪才足以判處死刑，警察是國家的左右手，執勤卻被拖行、撞擊失去生命，如果這樣不是最嚴重，那死刑為了什麼樣的犯罪存在？

她說，每一次法院開庭，律師可以一次次替陳嘉瑩找理由，但家屬是一遍又一遍把人生最痛苦的那天重新打開，小孩每天問她「爸爸為什麼不能回來」，3歲女兒更不知道「爸爸去天上了」是什麼意思。

劉妻說，所有的惡都能被律師重新包裝，一層層分析、一句句解釋，把黑的快講成白的，她尊重辯護制度，但辯護不能把犯罪造成的結果不斷淡化，如果陳進興在今天，是不是也有廢死律師找出一堆理由替他辯護，讓他還活著？

她也說，律師一方面告訴法院，陳嘉瑩原生家庭有問題，一方面又說陳嘉瑩的孩子現由此家庭照顧，兩者不是矛盾嗎？如果要談兒童最佳利益，就不要只在對陳女有利時，才把孩子拿出來談，小孩不能成為母親犯罪免責的理由。

劉母哭訴，兩年前的今天是兒子的告別式，從接到法院通知，她的情緒開始不安、失眠，因為知道到法院將面對一次又一次撕心裂肺的心靈折磨，每當提起兒子遭虐殺的過程，就像再次割掉媽媽心頭肉般，痛徹心扉。

劉母向陳嘉瑩律師說，因為律師們不是受害者家屬，辯論案請示工作的一部分，但對家屬而言卻是永遠無法癒合的傷害，反問如果是受害的是律師的孩子、家人，還會如此蠻橫用心來辯護一切嗎？

她說，他相信台灣的法律、司法，也相信法官能為兒子主持公道，還給被害者及家屬公平正義，願司法公平公正，兒子冤情得以昭雪，殺人償命天公地道，正義偶爾會遲到，但永遠不會缺席。

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫前年攔查女毒犯陳嘉瑩，卻遭開車拖行200餘公尺，撞擊護欄五臟俱裂喪命，一審國民法官庭判陳女死刑。記者林孟潔／攝影
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫前年攔查女毒犯陳嘉瑩，卻遭開車拖行200餘公尺，撞擊護欄五臟俱裂喪命，一審國民法官庭判陳女死刑。記者林孟潔／攝影

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫父親（左）、遺孀（中）、母親（右），今至台灣高等法院開庭。記者林孟潔／攝影
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫父親（左）、遺孀（中）、母親（右），今至台灣高等法院開庭。記者林孟潔／攝影

爸爸 女兒 劉宗鑫

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