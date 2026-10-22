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9月才躲高鐵死劫…傳河口湖命案死者曾暈眩落軌 赴日旅遊卻遭殺害

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日本河口湖命案死者才躲過高鐵落軌死劫 1個月後再到日本卻遭殺害

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

38歲台籍井姓女子19日陳屍日本山梨縣富士河口湖町飯店房間，傳出她9月原本就要出國，卻在高鐵台南站搭車時不慎跌落軌道，幸運未被列車撞到，卻也因而錯過出國行程，沒想到過了一個月卻在日本遇害，巧合引發當時目擊旅客與高鐵站人員議論。

井姓女子參加旅行團赴日旅遊上周陳屍飯店，日本警方查獲同團楊姓女子持有沾血菜刀涉重嫌，初步調查凶嫌與死者在日本旅途中認識，行凶動機仍待調查。

據稱井女9月21日到高鐵台南站搭車時跌落軌道，當時列車正好進站，駕駛接獲通報後立即緊急停住列車，井女也躲進月台與軌道間的避車彎，在高鐵人員協助下自行爬上月台，僅膝蓋稍有摩擦紅腫。

井女9月幸運逃過死劫後告訴現場人員，是自己當時因為低血糖暈眩，走動時不慎被自己絆倒。

目擊者回憶說，當時她因為必須接受警方詢問製作筆錄，錯過了預定的出國行程，因為她的姓氏非常特別大家都很有印象，沒想到相隔約1個月卻，傳出在赴日旅遊時遇害，先是在出國前逃過一劫、卻又在一個月後命喪異鄉，罕見遭遇遭遇引起大家討論。

日本河口湖<a href='/search/tagging/2/命案' rel='命案' data-rel='/2/136939' class='tag'><strong>命案</strong></a>38歲井姓死者，9月曾疑因身體不適在高鐵台南站落軌，當時幸運逃過一刼。 圖／取自Threads@jimbtcusdt畫面
日本河口湖命案38歲井姓死者，9月曾疑因身體不適在高鐵台南站落軌，當時幸運逃過一刼。 圖／取自Threads@jimbtcusdt畫面

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