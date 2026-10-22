女毒蟲撞死派出所長...重新勘驗密錄器畫面 死者父轟：想把她「蕊死」

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫前年攔查女毒犯陳嘉瑩，卻遭開車拖行200餘公尺，撞擊護欄五臟俱裂喪命，一審國民法官庭判陳女死刑。案件上訴，台灣高等法院今開庭重新勘驗監視器及密錄器畫面，劉父氣憤地表示，他真的很想將陳女「蕊死」（台語）。

承審本案的受命法官王耀興因調任最高法院，經高院重新分案由李小芬擔任受命法官。高院今當庭重新勘驗案發時監視器及秘錄器影像，此時劉母擔心情緒受影響暫時離開法庭，劉妻於影片播放期間，不斷在旁拭淚。

從密錄器影像可看到劉宗鑫盤查陳嘉瑩時態度委婉，直到發現毒品，陳女開車逃逸，劉仍不斷大喊「下車」。檢察官主張，陳女逃逸時一隻手按車門旁的按鈕、關閉車窗；陳女表示，她不記得手怎麼放，但停車後因玻璃已經碎掉，她是用手動關閉車窗。

陳嘉瑩委任律師錢建榮表示，從畫面可看出，陳女目的是想逃避檢查，也是為了閃避前方的公車和小客車，才會撞擊護欄，並沒有殺人意圖。此時，劉父聽不下去，高聲反駁「鬼扯」。

陳嘉瑩委任律師高烊輝指出，密錄器影像最終16秒真的看不清楚，連是否拉上車窗有爭執，檢察官卻以此推論陳女有預謀殺人，10幾秒時間如何產生預謀，此違反經驗及論理法則。

檢察官則認為，仍要尊重一審國民法官勘驗的結果。劉家委任律師也指出，國民法官已經反覆檢視畫面並判斷，若二審重新再看一次就輕易推翻，宛如是將國民法官審判當成一場Show。

劉父表示，兒子盡忠職守替國家執法，也委婉請陳佳瑩配合下車，直到發現違禁品，陳女為逃跑讓兒子犧牲性命，「難道她不知道車外掛了一個人嗎？難道是掛了一隻螞蟻嗎？」

他批評陳嘉瑩泯滅人性、沒有良心，氣到真想把陳女「蕊死」（台語），更指辯護律師可笑、雞蛋裡挑骨頭、胡說八道，他要為兒子討公道，犧牲生命在所不惜。劉父說，陳嘉瑩懷孕生子，所以拿兒童權利公約保障她，「她的小孩重要，別人小孩不重要嗎？」

劉父說，刑事附帶民事訴訟他一毛都不要，他就要判處陳嘉瑩死刑，至於何時執行死刑他不會過問，「至少判死她不能再出來害人」。