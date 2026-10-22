台灣女遊客河口湖飯店遭割頸身亡 女嫌犯疑似是洗錢犯曾遭判刑

日本山梨縣知名景點富士河口湖町日前發生震撼台日的凶殺命案，一名38歲的台灣籍井姓女遊客參加旅行團赴日旅遊，19日卻被發現陳屍於飯店房間床上，頸部留有深層刀傷，不幸慘死，日本警方隨即逮捕同團的另一名27歲台灣籍女子楊閔涵，不過調閱司法系統發現，楊女疑曾涉嫌在台灣涉及洗錢案遭法院判刑。

綜合日本媒體與警方調查，事發於19日上午8時過後，由於38歲的井姓女子未依約定時間現身集合，飯店員工前往房間查看，赫見井女仰躺在床上已明顯死亡，頸部左側有一道深層傷口，房內並無明顯打鬥痕跡，日本警方趕抵現場後，發現同住一間客房的27歲台灣籍女子楊閔涵身上沾有血跡，並當場查獲一把其在旅途中購買、長約12公分的沾血菜刀。

楊女雖承認無正當理由持有該把菜刀、違反日本「銃刀法」被捕，但對於殺人罪嫌仍待進一步釐清，全案已於21日上午移送日本甲府地方檢察廳偵辦。

凶嫌27歲的楊閔涵，疑似曾在2024年就被高雄地方法院判刑，她於2023年9月間將其申辦的台灣銀行及京城商業銀行帳戶提款卡，放置在台南市某賣場置物櫃內，並將密碼透過LINE傳給對方，導致6名無辜民眾受騙匯款、血本無歸，高雄地方法院審理後，依幫助洗錢罪，判處楊女有期徒刑3月，併科罰金1萬元，緩刑2年。