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受託討債遭放鴿子！土城男揪人教訓友人 重擊臉部致死

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市土城區今天凌晨發生死亡案件，48歲劉姓男子日前委託42歲鄭姓友人協調催討債務，劉男卻在約定談判時爽約未到，鄭男心生不滿，涉嫌找來友人準備「教訓」劉男。雙方今天凌晨相約在金城路三段一處住處碰面，期間爆發衝突，鄭男徒手重擊劉男臉部，造成劉男昏迷，送醫搶救仍宣告不治。警方目前已帶回鄭男等3名犯嫌，全案依殺人罪嫌偵辦。

土城分局表示，今天上午8時許接獲醫院通報，有男子疑似遭毆打後死亡，經查死者為67年次劉男。劉男遭毆打後由友人協助送醫救治，但傷勢嚴重，最終仍宣告不治。

警方獲報後立即組成專案小組，並報請新北地檢署指揮偵辦。警方調查，劉男與73年次鄭姓男子為朋友關係，劉男日前因債務問題，商請鄭男出面協調催討，不料劉男在原先約定時間爽約未到場，鄭男因此不滿，涉嫌另找其他人準備教訓劉男。

據了解，劉男今天凌晨主動與鄭男聯繫，雙方相約至土城區金城路三段207巷6弄一處住處談話。劉男當時開車赴約，女友則在車內等候；鄭男與友人也到場，雙方談話期間火氣愈來愈大，隨後爆發肢體衝突。

警方指出，劉男今天凌晨1時許抵達現場，過程中鄭男涉嫌徒手重擊劉男臉部，劉男不堪重擊後陷入昏迷。據了解，直到凌晨約3時，劉男女友被通知上樓，發現劉男臉色有異，隨即聯繫119將人送醫。

劉男送往醫院急救後仍因傷重不治。警方介入調查後，目前已將鄭男等3名犯嫌帶回偵辦，全案依殺人罪嫌移送偵辦，詳細案發過程、其餘涉案人的分工及動手情形，仍待警方進一步釐清。

土城分局表示，對任何形式暴力犯罪均採取零容忍態度，凡涉及暴力鬥毆、妨害自由、傷害致死或殺人案件，將全力查緝涉案人員，維護轄區治安及民眾生命安全。

土城警方帶回涉案鄭姓男子等3名犯嫌偵辦，後續依殺人罪嫌移送新北地檢署。記者張策／翻攝
土城警方帶回涉案鄭姓男子等3名犯嫌偵辦，後續依殺人罪嫌移送新北地檢署。記者張策／翻攝

土城 討債 鴿子

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