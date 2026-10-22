台南警方破獲販毒集團逮8人 起出大批毒品送辦

台南市政府警察局少年警察隊今天宣布破獲販毒集團，逮捕郭姓主嫌等8人，起出市價超過新台幣500萬元毒品及原料，訊後依毒品罪嫌送辦。

少年隊說，警方昨天在台南永康區、歸仁區、鹽水區、東區及南區等8處據點及6輛車圍捕搜索，查獲卡西酮原料溶液10公斤、K他命440公克、卡西酮哈密瓜錠647顆、毒品咖啡包4336包及彩虹菸5076支，初估這批毒品可供超過1萬人次吸食。

根據警方調查，販毒集團快速出貨及製造斷點，刻意捨棄傳統租屋方式，用多輛權利車作為移動藏毒據點，且不定時移動車輛，停放於無人管理空地，作案車輛偏好白色。

郭姓主嫌等8人平時將毒品藏於汽車後車廂改裝夾層，收到訂單立刻派人駕車到約定地點，藥腳上車完成交易就下車離去，停留時間短暫，難以追查，一般民眾也不會起疑，縝密狡猾。