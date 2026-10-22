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免費出國最高領4萬 刑事局破5件假代購跨國運毒攔6千萬毒品

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

機票、食宿全包，幫忙到國外代購商品，還能領取2萬5000元至4萬元津貼，看似好康的海外工作，竟是跨國毒梟招攬運毒人員的陷阱。刑事警察局透過旅客大數據分析及國際情資合作，7月至10月間接連在台灣、日本及澳洲查獲5起運毒案，逮捕5名涉案國人，查扣海洛因、愷他命及依托咪酯等毒品約13.85公斤，黑市價格估計超過6000萬元。

警方調查，跨國毒梟利用社群平台刊登海外代購精品、特產等徵才廣告，以免費出國及高額津貼吸引缺錢民眾應徵。雙方透過LINE聯繫後，對方自稱公司經理，指示應徵者前往歐洲、東南亞等國家，領取裝有代購商品的行李箱，再搭機前往指定地點，實際上行李箱內卻暗藏毒品，讓應徵者成為跨國運毒人員。

據了解，運毒集團為躲避警方追查，不斷更換刊登招募廣告的網路帳號，並透過境外旅行社安排機票、住宿及行程，甚至以匯款方式支付津貼，讓受招募者依指示前往不同國家取貨、轉機及交付行李，藉此掩護毒品跨境運輸。

刑事局國際刑警科透過分析旅客出入境資料，結合境內外犯罪情資，7月18日先在桃園機場查獲63歲劉姓男子，他前往比利時領取行李箱，再從法國搭機返台，警方在行李箱夾層查出約4.987公斤第三級毒品愷他命，當場將他逮捕。

同年8月16日，51歲李姓女子自泰國搭機返台，在桃園機場遭海關查出行李中以食品包裝夾帶約3.486公斤第一級毒品海洛因；8月24日，49歲吳姓旅客從馬來西亞抵達高雄小港機場，警方也在其行李箱夾層發現約700公克海洛因；國內3起案件已陸續由桃園、高雄地檢署依違反毒品危害防制條例起訴。

刑事局透過駐日本、澳洲警察聯絡官與當地執法機關交換情資，9月3日由澳洲警方查獲張姓台灣男子，涉嫌從馬來西亞利用行李箱夾層運輸約2公斤海洛因；10月8日，日本警方再逮捕蔡姓台灣女子，她涉嫌從越南利用酒瓶夾藏約2.675公斤第一級毒品依托咪酯入境，兩案目前仍由當地司法機關偵審。

警方統計，五案共查扣海洛因6.186公斤、愷他命4.987公斤及依托咪酯2.675公斤，嫌犯都是涉及以海外代購名義招募的運毒模式。刑事局正追查社群平台招募帳號、幕後指揮者及運毒網絡，與國外執法機關交換情資，擴大溯源偵辦。

警方攔截行李箱起獲毒品，並移送運毒嫌犯。記者廖炳棋／翻攝
警方攔截行李箱起獲毒品，並移送運毒嫌犯。記者廖炳棋／翻攝

警方攔截行李箱起獲毒品，並移送運毒嫌犯。記者廖炳棋／翻攝
警方攔截行李箱起獲毒品，並移送運毒嫌犯。記者廖炳棋／翻攝

警方攔截行李箱起獲毒品，並移送運毒嫌犯。記者廖炳棋／翻攝
警方攔截行李箱起獲毒品，並移送運毒嫌犯。記者廖炳棋／翻攝

警方攔截行李箱起獲毒品，並移送運毒嫌犯。記者廖炳棋／翻攝
警方攔截行李箱起獲毒品，並移送運毒嫌犯。記者廖炳棋／翻攝

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