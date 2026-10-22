涉偷車牌懸掛及毒駕拒檢逃逸　南投警包抄逮人送辦

台東市選戰陸續升溫，一名張姓市民代表參選人疑似涉嫌以發送普渡供品方式賄選，地檢署指揮警方偵辦，昨天持搜索票前往張姓參選人住處搜索，並拘提張男及一名涉嫌協助發放供品的共犯，另傳喚7名相關證人到案。檢察官訊問後，認張男涉嫌違反公職人員選舉罷免法，向法院聲請羈押禁見獲准。

2026-10-22 09:56