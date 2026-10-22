聽新聞
0:00 / 0:00
涉偷車牌懸掛及毒駕拒檢逃逸 南投警包抄逮人送辦
林姓犯嫌涉嫌竊取車牌懸掛使用，遭南投警方攔查時拒檢逃逸，最後因輪胎破損被逮，員警當場查獲犯嫌持有安非他命及4面失竊車牌，經唾液快篩呈毒品陽性反應，全案依法送辦。
南投縣警察局草屯分局今天發布新聞稿表示，中正派出所日前接獲民眾報案，稱汽車車牌遭竊，警方調閱監視器鎖定懸掛失竊車牌車輛並加強巡邏，於草屯鎮中和路發現該車要攔查時，林姓犯嫌加速逃逸，期間還逆向行駛，警方為避免發生危險，加派警力在前方以警車攔阻。
林姓犯嫌在逃往山區途中，因輪胎破損洩氣而企圖棄車逃跑，員警立即上前壓制，依涉嫌公共危險罪逮捕，並在車內查獲安非他命、吸食器及4面失竊車牌。
經查，林姓犯嫌曾因毒駕落網，車牌遭吊扣，因此竊取他人車牌懸掛，這次又涉毒駕，全案依涉嫌竊盜罪、公共危險罪及違反毒品危害防制條例移送南投地方檢察署偵辦。
草屯分局表示，近日10天內即查獲4件毒駕案件，警方對毒駕依法嚴辦，絕不寬貸。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。