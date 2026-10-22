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金門某鎮代會主席涉現金買票賄選　檢方聲押獲准

中央社／ 金門22日電

金門縣某鎮民代表會主席參選鎮民代表，涉以現金及水果禮盒買票賄選，檢方指揮金湖分局、調查處等組專案小組偵辦。金門地檢署今天表示，已向金門地方法院聲請羈押禁見獲准。

金門地檢署今天透過新聞稿表示，指揮金門縣警察局刑事警察大隊、金湖分局、法務部調查局福建省調查處共組專案小組，偵辦金門縣某鎮民代表會主席兼本屆鎮民代表候選人涉嫌現金及以水果禮盒買票賄選案件。

檢方指出，10月19日持搜索票執行搜索8處地點，通知候選人、選民及相關證人共計20人到案，並查扣選民主動繳回1萬5000元賄款。

檢方表示，經檢察官漏夜偵訊後，認候選人涉犯違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票交付、行求賄賂及不正利益罪嫌重大，且有相當理由認有逃亡、勾串共犯、證人之虞，向金門地方法院聲請羈押禁見獲准。

檢方指出，若發現疑似賄選情事，請撥打免費檢舉專線0800-024-099分機4，已建置嚴密確保檢舉人身分保密措施，民眾可放心勇於檢舉，共同守護金門乾淨選風。

賄選 聲押 金門縣選舉 2026九合一選舉

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