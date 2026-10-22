毒駕男拒檢飆上國道　桃警逮雙胞胎兄弟查獲毒品逮通緝犯

桃園市警局保安警察大隊員警21日晚間在桃園區巡邏，發現有小客車行車不穩上前攔查，駕駛加速逃逸，警方追至國道2號機場端附近，逮捕雙胞胎兄弟並起出毒品，也查獲哥哥因詐欺遭通緝。

保安警察大隊第一中隊分隊長方寧舟今天接受媒體聯訪表示，員警21日晚間在永安路執行巡邏勤務，發現有自小客車行車不穩，準備攔查時，駕駛卻突然加速逃逸，沿途規避警方攔查，甚至駛上國道高速行駛，企圖甩開警網。

方寧舟說，員警隨即通報攔截圍捕，警方持續尾隨追緝至國道2號機場端附近，成功包夾逼停車輛，並將車內2名男子壓制逮捕。警方查證發現，2人是雙胞胎兄弟，其中哥哥因涉嫌詐欺遭法院通緝。

警方表示，駕駛接受毒品唾液快篩呈陽性反應，車內另查獲第三級毒品愷他命及彩虹菸。全案訊後依通緝、毒品危害防制條例、妨害公務及公共危險等罪嫌，移送桃園地方檢察署偵辦。

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