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江熊一楓涉詐領助理費再延押2月　夫：她不放棄參選議員

中央社／ 彰化22日電

民進黨前彰化縣議員江熊一楓涉詐領公費助理補助費，一審應執行4年6月刑期。因羈押期限將屆，彰院裁定25日起延押2月；江熊一楓的丈夫江昭儀表示將提抗告，她不放棄參選議員。

根據彰化地方法院判決書，江熊一楓擔任彰化縣議員期間，明知實際上未聘用張姓男子等4人擔任公費助理，卻偽以聘用公費助理名義，以不實申報等方式詐領公費助理補助費及春節慰勞金。

法官認為，江熊一楓連任3屆彰化縣議員，藉虛列人頭助理、配偶長期居留國外仍不停聘等方式，長期詐領助理補助款，有害於彰化縣議會就公費助理費用管理、核銷正確性外，也嚴重影響公眾對民意代表信賴，近日依共同犯利用職務機會詐取財物罪共3罪，定應執行有期徒刑4年6月。江昭儀表示將上訴。

江熊一楓去年12月底起遭羈押，彰化地方檢察署於今年3月偵結依違反貪污治罪條例提起公訴。彰化地院認江熊一楓曾任議員，具有相當人脈取得資源協助潛逃，且有家人居住國外，有長期滯外不歸能力，足認有逃亡之虞，8月25日起第2次延長羈押2月。

由於羈押期限將屆滿，彰化地院認羈押原因仍存在，裁定江熊一楓自10月25日起第3次延長羈押2月。

江昭儀今天告訴中央社記者，不服延押裁定將提抗告，年底的議員選舉，江熊一楓仍會參選到底。

彰化縣前縣議員江熊一楓涉犯詐領助理費，彰化地方法院依貪汙治罪條例等罪，判處應執行有期徒刑4年6月。聯合報系資料照
彰化縣前縣議員江熊一楓涉犯詐領助理費，彰化地方法院依貪汙治罪條例等罪，判處應執行有期徒刑4年6月。聯合報系資料照

江熊一楓 議員 彰化縣選舉 2026九合一選舉

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