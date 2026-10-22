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13個家用品貨櫃藏市價千萬元走私物！私貨琳瑯滿目還有吸睛的吉伊卡哇
保三總隊第二大隊警方今年6月至9月間，運用大數據分析高風險進口貨櫃，執行貨櫃落地檢查，查獲13起以家具用品申報進口貨櫃違法案，查獲包括挖掘機等機械用具、氣炸鍋隔熱紙、床墊以及吉伊卡哇筷架等計千萬元的未申報及侵權商品。
保三第二大隊警方指出，查獲的13起走私貨櫃均為不同貨主，其中貨主李姓男子（47歲）看準吉伊卡哇、米菲兔及嚕嚕米等知名角色在市場上的高人氣，以及相關周邊商品所帶來的消費需求與商業利益，搶占商機，以「家用物品」的貨櫃申報進口，卻夾藏侵權商品。
警方於7月15日在大社區執行貨櫃落地檢查時，查獲疑似侵權的吉伊卡哇筷架534個、米菲兔筷架1012個及嚕嚕米筷架512個，初估市價約6、70萬元。
除侵權商品外，另查獲未依規定申報的工業機械設備及組件，包括挖掘機、吊斗、破碎錘、油壓台車、手推台車、插電式油壓台車、磨料、輪組、掛鉤、反曲弓柄、木製置物架、椅子、包裝袋、木柄錐子等，以及冰涼襲及床墊等寢具、未經檢疫食用品氣炸郭隔熱紙、胡椒粒。
警方初估13起貨櫃走私案不法金額逾千萬元，分別依違反海關緝私條例、貿易法及商標法送辦，並移送財政部關務署高雄關依法裁處。
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