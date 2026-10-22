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普渡供品涉賄選！台東市民代表候選人遭羈押禁見

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市選戰陸續升溫，一名張姓市民代表參選人疑似涉嫌以發送普渡供品方式賄選，地檢署指揮警方偵辦，昨天持搜索票前往張姓參選人住處搜索，並拘提張男及一名涉嫌協助發放供品的共犯，另傳喚7名相關證人到案。檢察官訊問後，認張男涉嫌違反公職人員選舉罷免法，向法院聲請羈押禁見獲准。

台東地檢署表示，檢察官康舒涵、吳芃萱指揮台東縣警察局偵辦這起涉嫌賄選案件，檢調於昨天持法院核發搜索票，前往張姓被告住處搜索，並拘提張男及一名協助發放普渡供品的共犯，同時傳訊7名相關證人，釐清供品發放方式及相關案情。

檢察官訊問後，認張男涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項交付賄賂罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串證人之虞，依法向法院聲請羈押禁見，並獲法院裁准；另一名共犯則以新台幣3萬元交保，其餘證人訊後請回。

地檢署呼籲，選舉應回歸候選人的政見與服務，民眾切勿因貪圖小利而收受賄賂或不當贈禮，以免觸法。如發現疑似賄選情事，應勇於檢舉，共同維護選舉公平及民主法治。

台東地檢署偵辦張姓市民代表候選人涉嫌以發送普渡供品方式賄選案，檢察官訊問後向法院聲請羈押禁見獲准，另名共犯以新台幣3萬元交保。記者尤聰光／攝影
台東地檢署偵辦張姓市民代表候選人涉嫌以發送普渡供品方式賄選案，檢察官訊問後向法院聲請羈押禁見獲准，另名共犯以新台幣3萬元交保。記者尤聰光／攝影

賄選 供品 台東 2026九合一選舉 台東縣選舉

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