普渡供品涉賄選！台東市民代表候選人遭羈押禁見

台東市選戰陸續升溫，一名張姓市民代表參選人疑似涉嫌以發送普渡供品方式賄選，地檢署指揮警方偵辦，昨天持搜索票前往張姓參選人住處搜索，並拘提張男及一名涉嫌協助發放供品的共犯，另傳喚7名相關證人到案。檢察官訊問後，認張男涉嫌違反公職人員選舉罷免法，向法院聲請羈押禁見獲准。

台東地檢署表示，檢察官康舒涵、吳芃萱指揮台東縣警察局偵辦這起涉嫌賄選案件，檢調於昨天持法院核發搜索票，前往張姓被告住處搜索，並拘提張男及一名協助發放普渡供品的共犯，同時傳訊7名相關證人，釐清供品發放方式及相關案情。

檢察官訊問後，認張男涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項交付賄賂罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串證人之虞，依法向法院聲請羈押禁見，並獲法院裁准；另一名共犯則以新台幣3萬元交保，其餘證人訊後請回。

地檢署呼籲，選舉應回歸候選人的政見與服務，民眾切勿因貪圖小利而收受賄賂或不當贈禮，以免觸法。如發現疑似賄選情事，應勇於檢舉，共同維護選舉公平及民主法治。