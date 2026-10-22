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新竹縣橫山鄉長張志弘涉公務車私用、替特定參選人買票 檢聲押禁見

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣橫山鄉長張志弘涉嫌將公務車挪為私用，另被控交付6000元至1萬元不等現金給選民，替屬意的特定參選人賄選。新竹地檢署昨搜索約談，檢方訊後認張罪嫌重大，且有滅證、逃亡及串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

新竹地檢署指出，檢方偵辦張志弘涉嫌違反貪汙治罪條例、公職人員選舉罷免法等案，檢察官翁旭輝昨天指揮刑事警察局偵查第四大隊、新竹縣警局橫山分局及調查局台北市調查處，執行搜索4處。

檢警調約談張志弘及5名證人，共6人到案，另扣得手機、筆電、紅包袋、監視器主機及相關帳冊等證物。

檢方調查，張志弘涉嫌今年2月至10月間，將公務車作為私人使用，涉嫌圖利自己與他人；另於今年6月至8月間，涉嫌交付6000元至1萬元不等現金給選民作為賄選對價，尋求選民支持他屬意的特定參選人。

檢方指出，張志弘涉嫌違反貪汙治罪條例對於主管事務違背法令圖利自己與他人，以及公職人員選舉罷免法對有投票權人交付賄賂、約定投票權為一定行使等罪。

檢察官訊問後認為張志弘罪嫌重大，且有滅證事實及逃亡、串證之虞，諭知當庭逮捕後，向新竹地方法院聲請羈押禁見。

新竹地檢署表示，近期選舉將至，參選人及助選人員應秉持公平競爭精神，以政見及服務爭取選民認同，切勿透過餽贈財物或提供不正利益等方式影響選民投票意向。

檢方也提醒，公務人員應恪守行政中立及廉潔自持原則，嚴守公私分際，公務車輛及其他公有資源均應依規定使用，不得假借職務之便挪作私人用途，也不得利用行政資源從事選舉活動或圖利特定參選人。

新竹縣橫山鄉長張志弘涉嫌將公務車挪為私用，另被控交付6000元至1萬元不等現金給選民，替屬意的特定參選人賄選。聯合報系資料照
新竹縣橫山鄉長張志弘涉嫌將公務車挪為私用，另被控交付6000元至1萬元不等現金給選民，替屬意的特定參選人賄選。聯合報系資料照

張志弘 公務車 聲押 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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