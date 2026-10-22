行竊40年騙法官爬不動了…這回犯案又交保 警方傻眼

六十七歲的黃昭文（右）行竊四十年，身手仍矯健，今年四月向法官表示「無力再犯」卻一犯再犯。記者翁至成／翻攝

犯案近四十年的六十七歲男子黃昭文，上月鎖定台北市中山區某大樓八樓住宅，憑矯健身手沿外牆水管攀爬入室，洗劫一對準新人價值逾二百萬元的精品婚戒、首飾和現金。台北市警中山分局至新北市拘提黃，詢後移送法辦，檢方複訊後命一萬元交保，讓辛勤破案的基層警察錯愕。

黃昭文去年十一月才在北市萬華連偷四戶遭逮，羈押五個月後，今年四月以「今年六十七歲了，無力再犯，家中有高齡長輩要照顧」為由向台北地院求情，法官裁定十萬元交保，限制住居於宜蘭縣，詎料五個月後又犯下巨額竊案。

警方調查，黃早年從事海產批發，家境富裕，因好賭又染毒散盡千萬家產，靠偷竊維生，犯罪足跡遍及雙北等地，犯案模式雷同，專挑連棟透天厝或老舊公寓高樓層，以水管或遮雨棚為梯，侵入住宅，並鎖定易變現的名表、金飾、精品與現金，曾創下三個月內連偷卅戶的紀錄。

圖為黃昭文（趴地者）二○一○年攀爬高樓行竊失風現場。記者林昭彰／翻攝

警方查出，受害住戶為林姓女子與未婚夫，兩人在中山區雙城街購入房產正籌備婚禮，上月中秋連假期間返回台南老家探親，遭黃昭文鎖定。

九月廿五日晚上八時五十分，黃昭文攀爬隔壁公寓外牆與水管一路向上，見林女家客廳窗戶未鎖，潛入行竊。黃雖年近七旬，手腳仍俐落，僅花四十分鐘就把精品鑽戒、項鍊與十三萬元現金搜刮一空，搭計程車揚長而去。

中山分局本月一日獲報，組成專案小組，調閱上百支監視器比對特徵，鎖定黃昭文，十三日持拘票至新北市板橋住處逮人。

黃警詢時矢口否認，現場也未發現贓物，警方懷疑已變賣，詢後依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。