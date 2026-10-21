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疑因光電開發案遭搜索 花蓮縣府：徐榛蔚任內未核定地面型光電申請

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣政府及鳳林鎮公所今天遭檢調搜索，鳳林前鎮長蕭文龍及地政處人員被帶回，傳出與光電開發案有關。縣府晚間發布聲明指出，花蓮目前僅有一件大型地面型光電案場，是在前代理縣長蔡碧仲任內核發同意函，縣長徐榛蔚任內並未核定任何第一型地面型光電申請案。

全案由花蓮地檢署指揮台南市調查處及花蓮縣調查站，今天前往花蓮縣府觀光處觀光產業科、工業管理科、地政處重畫科及鳳林鎮公所等處所調閱資料，並帶回蕭文龍等人。

鳳林鎮位於花蓮中區，前幾年曾因光電產業大舉進軍引發熱議。時代力量花蓮黨部3年前清查時發現，有業者透過3家子公司在鳳林申請7處案場，涉及138筆土地，總面積約192公頃。當時雖無法證明有不法情事，但因該業者在台南的開發案涉及不當取得土地、遭檢調搜索，時力因此特別提出此事，呼籲相關單位嚴格把關。

檢調今天的搜索行動，外傳與光電開發案有關。花蓮縣府晚間發布聲明指出，花蓮目前僅有一家第一型地面型光電業者，位於鳳林鎮，占地66公頃，相關同意備案、設備登記及電業執照均由中央核發。縣府並強調，徐榛蔚任內尚未核定任何第一型地面型光電申請案。

花蓮縣政府表示，地面型光電案場審查將嚴格遵循法規，申請人須召開地方說明會，並備妥地政機關意見書及公所同意函，才能提送縣府審查，以確保案件的可行性及永續性。光電設施設置除須符合環境永續原則，也應保障居民權益、兼顧環境保護。

花蓮縣府及鳳林鎮公所今天疑因光電開發案遭檢調搜索，縣府聲明，在徐榛蔚任內並未核准地面型光電案，唯一一件是蔡碧仲任內核發同意書。圖／縣府提供
花蓮縣府及鳳林鎮公所今天疑因光電開發案遭檢調搜索，縣府聲明，在徐榛蔚任內並未核准地面型光電案，唯一一件是蔡碧仲任內核發同意書。圖／縣府提供

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