檢調搜索花蓮縣府、鳳林鎮公所帶回前鎮長 一舉動遭疑跨縣市調查光電案

花蓮地檢署今天指揮台南市調查處及花蓮縣調查站，前往花蓮縣政府觀光處、地政處及鳳林鎮公所等地調閱資料，並帶回前鎮長蕭文龍。由於鳳林鎮過去曾因光電開發案引發爭議，外界推測案件可能與光電開發有關，但檢調尚未對外說明案情。

據了解，台南市調查處調查人員昨天已抵達花蓮，今天上午分頭前往縣府觀光處觀光產業科、工業管理科、會計室，以及地政處重劃科、鳳林鎮公所等單位，查閱相關公文及卷宗，並將前鎮長蕭文龍帶回；縣府官員研判，此次調查可能涉及鳳林鎮光電場開發案。

有官員指出，鳳林鎮2019年曾因光電場開發計畫引發地方反彈，但也強調縣長徐榛蔚上任至今8年，未曾核准任何地面型光電開發案；由於此次調查由台南市調查處參與，外界也聯想到台南過去爆發的光電弊案。

今天上午適逢縣議會縣政總質詢，觀光處長余明勲接獲消息後，隨即向徐榛蔚報告。他表示，調查人員主要是向觀光處索取資料，並未透露具體調查內容，因此他也不清楚案件詳情，後續由副處長及相關科室主管協助提供文件。

另外，檢調今天也同步在台北、台南等地搜索，由於台南市調查處曾參與多起重大光電弊案調查，引發外界關注是否為跨縣市光電案調查行動，但實際案情仍有待檢調進一步說明。

花蓮去年9月發生馬太鞍溪堰塞湖洪災，罹難家屬委任的義務律師團要求追究花蓮縣政府刑事責任。縣府表示，災前均依法配合中央啟動撤離與整備，尊重司法調查。圖為花蓮縣政府外觀。聯合報系資料照

花蓮縣府觀光處今天驚傳有檢調調查，有數位來自台南的調查人員到觀光處調閱資料，疑似與台南地面型光電案有關。記者王燕華／攝影