影／跨境鎮壓！相聲演員黃逸豪諷刺中共慘遭撞 車禍、警逮人畫面曝光

曾公開諷刺中共政權的相聲演員黃逸豪，今年九月間於新北市永和區遭人蓄意駕車衝撞受傷。新檢警深入追查後發現，此案竟是中國大陸境外勢力資助並指使國內不法份子進行的「跨境鎮壓」事件。新北地檢署經多波搜索與偵辦，今依重傷害未遂及違反個人資料保護法等罪嫌，起訴黃家慶等五名涉案男子，並建請法院從重求處重刑。

檢警調查指出，一名暱稱「K」的大陸人士因不滿黃逸豪的公開言論，以四十五萬元高額報酬委託台籍男子鄭博軒，企圖設法讓黃逸豪受傷住院以阻止其登台演出。鄭男接案後自七月起進行長達數週的跟監，甚至在黃男機車加裝定位器竊取個人資料與生活作息。鄭男隨後夥同游男策劃假車禍，並層層分包給黃家慶、范崇豪及廖本城執行，形成境外出資、境內分工執行之犯罪結構。

執行犯行的黃姓被告等人先於九月上旬前往黃逸豪住處周邊多次勘查埋伏。九月十一日下午，范男在巷口負責監控，一發現黃逸豪騎機車返家便通知黃男駕車衝撞，同車的廖男則在旁全程錄影以作為任務憑證。衝撞過程中因黃男聽聞被害人慘叫聲而停止繼續輾壓，致使黃逸豪受有右骨盆挫傷，倖免於更嚴重之傷害。

事發後，涉案人員為向境外主使者證明成果，竟假借協助事故理賠的名義，取得載有黃逸豪個人病歷與身分資料的診斷證明書，透過通訊軟體層層回報給「K」。然而，境外主謀因不滿黃逸豪僅受輕傷，最終拒絕支付剩餘的二十萬元尾款。

專案小組掌控完整犯罪事證後，自十月上旬起發動三波搜索行動。警方霹靂小組攻堅黃姓主嫌住處時，黃男一度拒不開門，直至警方表明將強制破門才開門就捕。檢警歷經多日追查，成功瓦解該起由境外敵對勢力操控的本土犯罪鏈。

檢察官於起訴書中嚴正指出，本案為境外勢力指揮本土不法份子以暴力手段打壓不同政治立場者的嚴重事件，意圖在我國社會製造寒蟬效應，嚴重挑釁民主法治底線。被告等人為利益效勞境外勢力，無視他人生命安全，檢方為捍衛國人言論與免於恐懼之自由，對主謀鄭男求處五年六月以上有期徒刑，其餘共犯亦建請求處兩年七月至五年不等之重刑。

曾在表演中諷刺中國國家主席習近平的相聲演員黃逸豪，今年9月11日下午騎機車外出購物時，莫名遭男子黃家慶開車撞傷。記者王長鼎／翻攝

曾在表演中諷刺中國國家主席習近平的相聲演員黃逸豪，今年9月11日下午騎機車外出購物時，莫名遭男子黃家慶開車撞傷。記者王長鼎／翻攝