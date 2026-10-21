影／澎湖發票冒領千萬獎金案 警方公布影像追查幕後集團

澎湖傳出統一發票遭冒領獎金事件引發各界關注，澎湖警方今天發布查捕盜領案相關人影像，懷疑另有涉案人未到案，正追查幕後集團。

澎湖警方表示，馬公分局日前接獲轄內金融機構通報，發現2名張姓男子分別持中獎金額1000萬元及20萬元的電子發票，企圖詐領獎金，所幸金融機構行員機警察覺異常，及時攔阻，成功阻止詐領。

澎湖警方立即成立專案小組，並報請澎湖地檢署指揮偵辦，19日拘提2名張姓男子和1名許姓男子到案，查出涉嫌盜領19萬9600元。全案移送澎湖地檢署後，3人均經法院裁定羈押禁見。另有1名趙姓男子涉案情節輕微獲檢方請回。今天澎湖警方並公布影像，是警方查捕張姓男子過程。

消息傳出後，財政部召開記者會說明，坦言對嫌犯的操作手法「百思不得其解」，引起各界議論涉案人如何取得他人中獎發票資料並企圖冒領。員警也懷疑相關系統遭歹徒「駭入」，不過，實際犯案手法仍待檢警釐清。

PTT也有網友推測，嫌犯可能先利用財政部公開的中獎號碼及開立店家等資訊，搭配其他發票資料，推測發票英文開頭，再透過人工智慧（AI）猜測4位隨機碼，若能通過相關驗證，便可能列印發票證明聯，再持證明聯到金融機構冒領。

有人在網路上質疑，若冒領獎金的手法涉及系統漏洞，主管機關就應釐清問題所在，並追問過去是否也有類似冒領情形，相關獎金能否追回。