騎微電車等慢車酒毒駕 這分局已抓213件占今年總數3成3

酒駕、毒駕遭吊銷駕照後，有人改騎不需駕照的微型電動二輪車，台南市警第三分局統計，今年取締酒毒駕總計634件，其中酒毒駕騎乘微電車或其他慢車件數就有213件，佔總數3成3；昨天前往安南衛生所呼籲，駕駛有電力的車輛，酒精濃度超過每公升0.25毫克，一樣會遭逮捕送辦。

國民黨立委楊瓊瓔本月13日表示，政府大幅提高酒駕、毒駕刑責，也祭出吊扣、吊銷駕照處分，但違規駕駛人遭吊銷汽機車駕照後，仍能購買不需駕照的微型電動二輪車上路，質疑形成制度漏洞；交通部長陳世凱表示，相關罰也必須提高，將立即檢討，承諾3個月內提出答案。

楊瓊瓔引用台南市警方數月內查獲約3000件微電車違規指出，其中約一成二涉及酒駕、毒駕再犯，顯示問題並非個案；南市警第三分局近日前往科工區昆騰科技公司以及昨天前往安南衛生所疫苗接種活動、高齡者一站式換照服務，即加強提醒民眾切勿在駕照吊銷後，改騎微電車酒駕。

第三分局統計，今年總計取締酒毒駕634件，汽車126件、機車295件、微電車51件、其他慢車（含電輔車）162件；也就是騎乘不須駕照的微電車與其他慢車酒毒駕共213件，佔總數3成3，顯見民眾確實有心存僥倖，以為可以規避查緝情況。

警方呼籲，駕駛有電力的車輛如微電車、電輔車，酒精濃度超過每公升0.25毫克，一樣會被依現行犯逮捕依公共危險罪送辦；另提醒駕駛人切勿因趕時間而超速、搶快或分心，騎乘機車應專心駕駛，遵守交通規則、提高警覺。

針對高齡長者，分局加強路口安全觀念，提醒行經路口應落實「慢、看、停」，確實觀察周遭車況與行人動態，確認安全後再通行，降低交通事故風險；透過分齡分層宣導，讓不同族群建立正確用路觀念。

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台南市警第三分局統計，今年取締酒毒駕總計634件，其中酒毒駕騎乘微電車或其他慢車件數就有213件，佔總數3成3。圖／民眾提供