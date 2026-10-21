檢察官吸毒案警察「嚴重積壓公文」129天 警政署副署長：已記過處分

台北地檢署前檢察官劉忠霖涉嫌吸食安非他命遭法辦，劉2月為警查獲、8月才移送新北地檢署法辦，警方移送時點成司法焦點，警政署副署長李文章今坦承，蘆洲分局承辦員警「嚴重積壓公文」達129天，已記過一次並調派出所制服員警。

立法院司委會今就「毒品防治政策與檢察官吸毒的法務部應對措施」請法務部、警政署進行專題報告，並備質詢；多名立委認為劉忠霖今年2月被查獲，警方8月移送案件，質疑半年空窗期可疑。

李文章表示，蘆洲分局3月5日將劉的尿液送檢驗，3月9日將扣案毒品送檢驗，4月17日即取得鑑驗報告，依規定，應在一個月內移送案件給地檢署，但有申請展延；李說，承辦員警直到8月24日才將案子移送出去「嚴重積壓公文129天」，為此，已對承辦人記過處分，調浱制服員警，且連同偵查隊長、秘書室主任都連帶處分申誡。

李文章表示，經調查警詢錄音帶，劉忠霖只告訴承辦員警是公務員，員警即沒有再追問劉的真實職業，當事人要說明與否，警方會尊重他們的自由。

法務部長鄭銘謙表示，台北地檢署10月5日接獲台高檢告知，才知道劉吸毒的事，10月19日台灣高檢署已發函各地檢署強化內部監督管制。

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