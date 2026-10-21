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吸喪屍煙彈殺人案引模仿言論…男網友留言煽惑殺總統 起訴求刑6月

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

桃園日前發生林男施用「喪屍煙彈」隨機尾隨殺害女子並縱火的重大刑案，何姓男子10月13日在THREADS瀏覽相關串文後，涉嫌公開留言「煙蛋我出 吸一吸去殺賴清德比較屌」等語，公然煽惑他人施用毒品煙彈後殺害賴清德總統。台北地檢署火速偵結，依恐嚇公眾罪嫌起訴，考量認罪、刪文，建請量處6月以上徒刑。

今年10月11日清晨，桃園36歲林男施用「喪屍煙彈」毒品，尾隨不認識的25歲女子進屋，持刀攻擊女子頸部，並縱火逃逸，警方獲報調閱監視器查獲林男，桃園地檢署依殺人罪嫌向法院聲押禁見獲准。

北檢起訴指出，何姓男子10月13日在新北市中和區住處滑手機，在THREADS看到殺人案相關串文，涉嫌在社群上公開留言，「煙蛋我出 吸一吸去殺賴清德比較屌」等語，公然煽惑他人犯罪，鼓吹他人施用毒品後殺人、加害我國元首生命法益，以此恐嚇賴清德及不特定瀏覽留言的民眾，造成公眾恐慌。

檢方認定，何姓男子在重大治安事件甫發生，留言聲稱可提供毒品，並煽惑他人對國家元首犯罪，引起社會公眾恐慌，行為惡性非低，涉犯恐嚇公眾、以文字公然煽惑他人犯罪、恐嚇危害安全等罪嫌，從重依恐嚇公眾罪起訴。檢方考量他10月19日拘提到案坦承犯行，深表悔悟，張貼留言當日就刪除留言，建請量處有期徒刑6月以上之刑度，以資懲儆。

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桃園市八德區永忠街昨天清晨發生火警，25歲盧姓女子遭人持刀攻擊頸部，身上還有大面積燒燙傷，送醫不治。警方查出36歲林姓男子涉嫌行凶後縱火，還闖入隔壁民宅另外2處放火，疑似企圖混淆警方追查。記者朱冠諭／翻攝
桃園市八德區永忠街昨天清晨發生火警，25歲盧姓女子遭人持刀攻擊頸部，身上還有大面積燒燙傷，送醫不治。警方查出36歲林姓男子涉嫌行凶後縱火，還闖入隔壁民宅另外2處放火，疑似企圖混淆警方追查。記者朱冠諭／翻攝

喪屍煙彈 殺人案 殺人 毒品 恐嚇 賴清德

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