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拉脫維亞籍情侶走私逾4公斤毒品 從吉隆坡入境高雄企圖闖關

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

拉脫維亞籍情侶受境外運毒集團招攬，將總重超過4公斤的毒品海洛因夾藏於背包中，從馬來西亞吉隆坡搭機走私來台，男方明知可能面臨死刑仍鋌而走險，遭重判有期徒刑16年6月，女方則被判處15年4月，執行完畢後將驅逐出境。

判決書指出，綽號「CARLOS」的運毒集團成員今年4月透過WhatsApp委託拉脫維亞籍男子巴斯基維奇 （BORSCEVSKIS SERGEJS）運輸第一級毒品海洛因至台灣，巴斯基維奇在磋商報酬時主動提議邀女友庫巴諾娃 （KUBANOVA JEVGENIJA）一同參與。

巴斯基維奇一度要求運毒集團給予的運毒報酬為4千歐元，經折讓後以4千美元達成共識，雙方最終議定由「CARLOS」支付4千美元，並由集團全額負擔機票、食宿與旅費。 

兩人依指示於4月29日上午在吉隆坡某飯店，向運毒集團成員領取內藏海洛因的背包，隨後各背負1個毒品背包，搭乘亞洲航空航班飛抵高雄國際機場，於當天下午1時10分許入境，不過當場被海關人員及調查站人員發覺有異攔查，當場扣得夾藏在背包內的海洛因。

海關在男方背包內檢出海洛因重3132.37公克，純質淨重2193.29公克，女方背包也檢出海洛因重3163.39公克，純質淨重2087.52公克，二人總計共同運輸的海洛因純質淨重合計高達 4280.81公克。

高雄地院審理時，男方辯稱僅知是毒品但不知種類，但法官勘驗其與運毒集團成員對話紀錄，發現男方曾傳訊表示「這是危險的工作，這在台灣被抓到可是會判死刑的」，並以此為由要求提高報酬，女方則坦承知道是違禁品，雖辯稱不知數量如此龐大，但因背負歐元債務為貪圖高報酬而配合入境。

高雄地方法院合議庭審酌二人運輸入境的毒品數量非微、價值甚鉅，若流入市面將嚴重戕害國民身心健康、破壞社會治安，依共同運輸第一級毒品罪，判處巴斯基維奇有期徒刑16年6月，庫巴諾娃有期徒刑15年4月，執行完畢或赦免後驅逐出境。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄地方法院。聯合報系資料照
高雄地方法院。聯合報系資料照

吉隆坡 走私 毒品 情侶

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