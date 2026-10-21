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資安疑雲…澎湖發票詐領案3人收押 疑有幕後集團

聯合報／ 記者林保光李奕昕劉懿萱張宏業／連線報導

澎湖爆發統一發票詐領案，男子張宇呈、張佑愿分持兩張中獎千萬，以及一張廿萬元發票，前往金融機構兌獎，行員發覺有異拒絕，並通報警方調查，另同夥許銘任也嘗試小額兌獎，警方查出有詐領嫌疑，前天拘捕三人，發現已有廿多張成功兌獎，領走十九萬餘元，澎湖地檢署認定三人犯嫌重大，且有串滅證之虞，向法院聲押禁見獲准，另名有運動背景的趙姓男子警詢後請回。

澎檢表示，目前透過一六五反詐騙系統平台，通報全國各縣市警察局。

國民黨立委王鴻薇在立法院質詢時，要求說明雲端發票兌獎機制有無漏洞？兌獎紙本發票是不是真的？財政部次長阮清華回答，目前請國稅局查核中，因為第一張中一千萬元要存入的帳戶是警示帳戶。

據了解，遭聲押三人是澎湖在地人，無穩定工作，張宇呈、張佑愿曾被查獲有施用毒品前科，警方不解這些人如何取得相關資料、輸入超商機台列印，不排除財政部或開立發票單位相關系統遭駭客入侵竊取資料，背後恐有集團運作，將深入追查是否遭駭侵，以及有無資安漏洞。

本月初，張宇呈、張佑愿及許銘任輪流至澎湖農會信用部、超商兌獎，以廿餘張電子發票證明聯，領得十九萬餘元，獎項包括八百元、一千元、四千元、一萬元、四萬元，其中千元以下獎金已在超商領獎，另有兩張四萬元獎項也在農會、信用合作社兌領。

警方接獲通報，調閱兌獎資料及監視器影像追查，十九日拘提等三人到案，檢察官廿日指揮搜索六處地點，搜出尚未領獎及領獎未果電子發票證明聯。警方清查，兌獎電子發票證明聯非偽造，三人對於如何取得、獎金去向交代不清，查扣手機鑑識。

十月五日，張宇呈持今年五、六月發票到信合社兌獎，獎項是特別獎一千萬元，行員懷疑其中有詐，拒絕兌獎。十月十二日張宇呈又拿七、八月期的發票到第一銀行兌獎，獎項同樣是一千萬元特別獎，行員發現有異，也沒接受兌獎。

沒想到，張佑愿隔日又拿中獎廿萬元的發票要求兌獎，行員起疑通報警方。據查，張宇呈等人有卅多張中獎發票，自十月六日至十八日陸續兌獎，成功兌領廿餘張發票，合計領走十九萬九千六百元。

據了解，張宇呈等人兌領的發票，是自超商多媒體事務機列印電子發票證明聯，再兌領獎項，但是要透過事務機列印證明聯，若發票尚未歸戶，需得知該張中獎發票號碼、發票上的隨機碼，相關人如何列印，是否發票系統被駭，是調查重點。

發票 澎湖 資安 詐騙

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