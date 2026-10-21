虛幣轉帳實名制上路 8幣商先行

虛擬貨幣跨平台轉帳「實名」追蹤上路。金管會宣布，八家已開業幣商即日起適用，虛幣移轉均須附帶交易雙方資料，只要價值超過三萬元，須揭露轉出人生日、住所等資訊，跨境交易相關規範預計明年底上路。

金管會證期局副局長黃仲豪表示，目前八家已開業虛擬資產服務商（VASP）全面適用；另三家已完成登記但尚未開業的業者，其中兩家經營移轉業務，一旦開業也須立即遵守。

新制上路後，無論轉帳金額高低，VASP均須取得轉出人、接收人的姓名或名稱及錢包資訊，並將相關資訊提供給接收方VASP，才能執行虛幣移轉。

若移轉金額逾三萬元，資料要求將進一步加嚴，轉出人若為自然人，須增加出生日期及住所地址；若為法人，則須提供統一編號及登記地址。接收方VASP須核對接收人資料，確認與自身留存的客戶資訊是否一致。

至於多一道身分核對，轉幣是否變慢、手續費會否增加？黃仲豪說，國內業者透過自行開發程式交換資料，新增的主要是姓名、地址等核對程序，對轉帳時間及成本影響不大。

至於跨境為何要等到二○二七年底？黃仲豪指出，境內只有八家幣商，可共同協商統一格式；跨境卻不像銀行有SWIFT系統，各國上路進度及系統規格不同，對接難度較高。

目前已加入國際防制洗錢金融行動工作組織（FATF）共一○九個國家中，約百分之八十三完成轉帳規則立法，但其中僅約四成真正上路，台灣先從境內轉帳做起，明年底再擴及跨境資訊交換。