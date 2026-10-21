閃兵案首波宣判 9藝人自首獲緩刑

藝人閃兵案首波宣判，包括前Circus成員廖人帥、阿達、Energy前成員唐振剛、唐禹哲、李唯楓、邱昊奇等九名藝人與五名素人役男，當初均主動自首認罪，新北地院昨依妨害兵役治罪條例等罪，判處十四人各六月至一年十月徒刑，其中十三人緩刑，一人易科罰金。

其中廖人帥、阿達、李唯楓、邱昊奇四人，均是在涉案閃兵藝人陳大天、坤達勸說下出面自首，唐振剛、唐禹哲則是個別自首，檢察官認為詳實供述犯行，對案件偵辦及釐清犯罪脈絡助益甚大，九人昨天均獲緩刑。

其餘尚在審理的閃兵藝人，金鐘視帝薛仕凌除被檢方認定「假自首」，利用不知情醫師背書，還以內容不實新聞稿洗白，犯後態度惡劣，被檢方求刑二年六月。

棒棒堂「王子」邱勝翊明知閃兵案已遭大肆報導，仍心存僥倖未主動到案說明或自首，甚至矢口否認犯行，遭求處二年二月以上徒刑，未來判決結果恐難樂觀。

昨天宣判的十四名役男，均判處一年二月至一年十月不等徒刑，緩刑三或四年，條件為向公庫支付三十至一百三十萬元、提供六十至一百五十小時不等義務勞務及付保護管束。僅一名邱姓素人因五年內曾犯不能安全駕駛案件，為累犯不符合緩刑要件，處徒刑六月，得易科罰金。

至於遭求處重刑的閃兵集團首腦陳志明，被依十四個妨害兵役治罪條例，各處一年四月到二年不等徒刑，法官考量陳男另有其餘閃兵案尚在審理中，未訂執行刑。

涉案役男與尚未宣判的藝人都是經介紹與陳志明搭線，各以不同金額委由陳男找槍手代背二十四小時血壓監測器，偽造病歷成功閃兵。

目前全案仍有王大陸、王子、坤達、書偉、陳柏霖、修杰楷、陳零九、薛仕凌等人等更具知名度藝人由法院審理中。