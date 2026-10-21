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台積高雄廠工安事故 鋼梁墜落3死1傷

聯合報／ 記者巫鴻瑋林保光郭韋綺簡永祥／連線報導

高雄楠梓區台積電Ｆ22廠區昨天發生重大工安事故，廠區Ｐ４新建工程在進行三樓鋼構吊掛安裝作業時，疑因外側鋼構連結板螺栓突然斷裂，導致四名施工人員連同鋼構組件從高處墜落，南科管理局表示，意外造成三人死亡，現場已被勒令停工，事故發生原因待釐清。

昨天下午四時許，台積電楠梓園區F22 P4新建工程，工人進行鋼構吊掛安裝作業時，疑因外側鋼構連結板螺栓突然斷裂，導致四名施工人員連同鋼構組件從高處墜落，其中兩名男性作業人員送醫宣告不治，另兩人重傷轉入加護病房。

卅四歲楊姓工人傍晚先傳出傷重不治，卅三歲黃姓工人、卅四歲周姓工人到院前均無呼吸心跳，因傷勢嚴重，搶救不治；另名卅七歲黃姓工人意識清醒，仍在接受治療。

南科管理局說明，事故涉及承攬商上昊機械公司的四名作業人員，事發當時人員正在進行鋼構吊掛安裝，初查疑因三樓外側鋼構連結板螺栓突然斷裂，造成現場作業人員與鋼構組件一同由高處墜落。

南管局強調，目前已要求事業單位立即停止現場施作，不得任意移動災害現場，該案Ｐ４鋼構吊裝作業已先行停工。

台積電聲明指出，工地為交付承攬範圍，相關工程已自主停工，公司工地安全團隊於現場配合相關單位釐清調查事故原因。

高雄 台積 南科 工安

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