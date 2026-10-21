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起訴26人 博弈集團偽裝網購洗錢40億

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

台中地檢署破獲呂姓男子為首的<a href='/search/tagging/2/洗錢' rel='洗錢' data-rel='/2/110480' class='tag'><strong>洗錢</strong></a>集團，該集團將線上<a href='/search/tagging/2/博弈' rel='博弈' data-rel='/2/122628' class='tag'><strong>博弈</strong></a>賭金包裝成一般商品買賣，賭客到超商繳費即可下注，兩年洗錢近四十億元。記者陳宏睿／翻攝
台中地檢署破獲呂姓男子為首的洗錢集團，該集團將線上博弈賭金包裝成一般商品買賣，賭客到超商繳費即可下注，兩年洗錢近四十億元。記者陳宏睿／翻攝

呂姓男子等金主出資籌組洗錢集團，以架設假網購平台為幌子，將線上博弈賭金包裝成一般商品買賣，賭客在博弈網站點選儲值，系統自動產生超商代收條碼，到超商繳費即可下注；贏錢時，再由博弈網站到假商城下單，產生假交易後轉帳給賭客，兩年洗錢近四十億元，台中地檢署昨依組織、賭博、洗錢等罪起訴二十六人，另通緝在逃呂男。

檢警調查，呂男、劉男與簡男自二○二三年起，出資成立「炯炬」等多家公司，另由陳男擔任水房負責人，與「ＧＲ大將軍」等六十三家博弈網站合作，架設「Buyme out」商城等未實際營運平台掩護。

集團把水房分為入金與出金兩端，賭客繳費後，資金流入集團掌控帳戶，客服以暱稱核對單據，賭客要兌現時，博弈網站在假商城下單，系統自動產生假交易、開立發票，再由內部人員以網銀轉帳出金。

水房運作宛如正規公司，入金水房二十四小時三班制，員工每天打卡，月薪三萬五千元至七萬元，一律以現金發放，幹部則在Telegram「打怪小組」群組回報帳戶餘額，成員由金主按一成至六成比例分潤。

檢調破解扣案帳冊發現，該集團二○二四至二○二六年，代收賭金逾二十一億五千萬元、代付逾十八億二千萬元，洗錢金額達三十九億八千餘萬元，獲利一億二千三百餘萬元。集團向博弈網站收取手續費，比例依各網站而定。

檢方今年五月、七月發動多波搜索，查扣手機、電腦及現金一千多萬元，二十四名被告以三萬元至二十萬元交保、二人限制住居。

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