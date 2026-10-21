發票兌獎怎冒領的？財部百思不得其解

澎湖爆出罕見統一發票領獎爭議，四名男子持多張大獎發票前往兌領，雖經警方查證發票並非偽造，但未歸戶的雲端發票卻可能存在驗證漏洞。記者林伯東／攝影

財政部雲端發票爆發史上首樁偽冒中獎發票事件，財政部賦稅署長樓美鐘表示，並非統一發票兌獎機制被破解，但對於嫌犯冒領手法為何、如何取得中獎發票相關資訊，「仍百思不得其解」，目前配合檢警調查。財政資訊中心副主任副主任謝明峯說，根據目前清查結果，沒發現系統被駭客入侵的情形，評估系統機制設計、資訊系統還是在安全狀態。

賦稅署昨天緊急舉行「為確保民眾兌領獎權益，對於領獎人須嚴謹把關」記者會，樓美鐘說，賦稅署上周接獲訊息，隨即交由所轄國稅局盡速查證釐清。

據了解，嫌犯張宇呈是透過多媒體事務機台列印發票證明聯，並持兩張千萬元特別獎中獎發票向銀行兌領，但行員察覺有異、且先後拿兩張千萬元中獎發票兌獎可說是「史無前例」，懷疑詐領統一發票獎金。

樓美鐘表示，在查證過程中，其中一張千萬元特別獎中獎發票的實際中獎人已出示憑據領獎，顯見張嫌確有詐領統一發票中獎獎金，國稅局將依規定追回已兌領的獎金，維護給獎制度公平性。

此外，樓美鐘說，銀行也發現嫌犯先前已兌領十八張小額、且非其居住地的營業人所開立的中獎發票，冒領金額達十九餘萬元，將依規定追回已兌領獎金。

由於張宇呈是到超商多媒體事務機台列印中獎發票證明聯前往兌獎，有網友推測，嫌犯是利用ＡＩ推算發票號碼與四碼隨機碼至超商機台列印證明聯。

謝明峯表示，公用事業帳單是憑帳單上的三段式條碼列印中獎發票證明聯，過程中完全不需要輸入發票號碼與四位隨機碼，網傳說法與事實不符。

樓美鐘強調，目前清查系統沒遭駭客入侵，針對重複領獎，系統也會攔截，會觸發示警，但到目前為止，都沒有發現大規模的重複領獎狀況，不認為是被「破解」，但嫌犯如何拿到資訊去機台兌獎，案件利用管道為何，配合檢警調查。

至於兌獎機制檢討與否，樓美鐘說，一般消費者發票本就沒有記載買受人是誰，因此常有代領狀況，還有社福捐贈等發票消費者與領獎人不同狀況，若要檢討有其困難性，也不符合大眾消費者需求，不宜因特殊不法個案去調整發票制度，等案情釐清再檢討。