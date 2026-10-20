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閃兵案首波宣判 涉案9藝人刑度及緩刑條件看這裡

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北地方法院審理藝人閃兵案，今天就先前出面自首的9名藝人和5名素人役男做出第一波宣判，法官基於14人當初均自首，事後認罪並積極配合調查予以輕判，各判處14人各6月至1年10月徒刑，其中13人緩刑，1人得易科罰金，本次涉案9名藝人刑度如下：

1.廖人帥判刑1年4月，緩刑4年，支付公庫130萬元及義務勞務60小時

2.阿達（本名昌璟翔）判刑1年2月，支付公庫100萬元及義務勞務60小時

3.Energy前成員唐振剛判1年4月支付公庫50萬元及義務勞務100小時

4.唐禹哲（本名阮霆鈞）1年7月支付公庫30萬元及義務勞務150小時

5.李唯楓判刑1年4月，支付公庫50萬元及義務勞務100小時

6.邱昊奇（本名邱孝尊）1年4月，支付公庫80萬元及義務勞務80小時

7.鄒翰昇（本名鄒宗翰）1年4月，支付公庫60萬元及義務勞務100小時

8.楊子鋒（本名楊景涵）1年4月，支付公庫30萬元及義務勞務100小時

9.中華民國霹靂舞委員會主委李奕釜1年8月，支付公庫50萬元及義務勞務120小時

素人役男們則各判刑6月至1年7月不等，支付公庫50到80萬不等。所有涉案役男除魏姓素人因不符合緩刑要件，處徒刑6月，得意科罰金，其餘包括藝人在內的13名役男，除廖人帥、李弈釜緩刑4年外，其餘人均緩刑3年。

閃兵案首波宣判，藝人阿達（本名昌璟翔）遭判1年2月，支付公庫100萬元及義務勞務60小時。聯合報系資料照
閃兵案首波宣判，藝人阿達（本名昌璟翔）遭判1年2月，支付公庫100萬元及義務勞務60小時。聯合報系資料照

閃兵案 藝人 唐禹哲

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閃兵案首波宣判 涉案9藝人刑度及緩刑條件看這裡

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