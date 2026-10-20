閃兵案首波宣判！9藝人5素人自首團 各判6月至1年10月、13人緩刑

藝人閃兵案中，有包括前Circus成員廖人帥、阿達、Energy前成員唐振剛、唐禹哲、李唯楓、邱昊奇等9名藝人與5名素人役男，當初為主動自首，事後全部認罪並積極配合調查，案情較為單純，今天成為第一波宣判被告。新北地方法院今依妨害兵役治罪條例等罪，判處14人各6月至1年10月徒刑，其中13人緩刑，1人可易科罰金。可上訴

至於當初被檢方求處重刑的閃兵集團首腦陳志明，被依14個妨害兵役治罪條例不正變更體位罪，各判處1年4月到2年不等徒刑共14罪，但因另有其他閃兵案尚在審理中，故未訂執行刑。

其中，廖人帥、阿達、李唯楓、邱昱奇4人，皆是在先前涉案閃兵藝人陳大天、坤達勸說下出面自首，被檢察官認定為主動自首，詳實供述犯行，積極配合調查，悔悟之意甚深，對案件偵辦及釐清犯罪脈絡助益甚大，因此向法院建請緩刑。

公訴檢察官曾表示，涉案役男以不正、違法手段變更體位逃避兵役，危害兵役制度及國家安全，雖然均自首減刑而有緩刑可能，但惡性非輕，除一名邱姓素人役男事後重新服役，為杜絕閃兵役男有付錢換緩刑的僥倖心理，因此對閃兵集團首腦陳志銘求處應執行刑5年以上重刑，已服役的邱姓役男求刑1年、支付國庫30萬、緩刑2年；其餘包括藝人在內的13名役男則求刑1年6月至2年、緩刑3至4年，條件為支付國庫60至120萬元及100至120小時不等的義務勞務。

今天宣判的涉案役男們與藝人王大陸和其餘尚未宣判的涉案藝人相同，都是經人介紹與陳志明搭上線，各以10到30萬元不等金額，委由陳男利用槍手代背24小時血壓監測器以偽造病歷，藉此成功閃兵。但較具知名度的涉案藝人如王大陸、王子、坤達、書偉、陳柏霖、修杰楷、陳零九、薛仕凌等人尚在審理中。

新北地院今就閃兵案第一波宣判偵結，包括前Circus成員廖人帥在內的9名藝人與5名素人因主動自首獲法院輕判。聯合報系資料照

新北地院今就閃兵案第一波宣判偵結，藝人李唯楓因自首獲法院輕判。聯合報系資料照