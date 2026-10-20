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藝人閃兵案首波宣判 9藝人、5素人自首團結果下午揭曉
藝人閃兵案中，包括前Circus成員廖人帥、阿達、Energy前成員唐振剛、唐禹哲、李唯楓、邱昊奇等9名藝人與5名素人役男，當初主動出面自首，事後全部認罪並積極配合調查，案情較為單純，今天下午將成為全案新北地方法院第一波宣判的被告。
9名自首閃兵藝人中，廖人帥、阿達、李唯楓、邱昱奇4人，皆是在先前涉案的閃兵藝人陳大天與坤達勸說下出面自首，被檢察官認定為主動自首，詳實供述犯行，積極配合調查，悔悟之意甚深，對案件偵辦及釐清犯罪脈絡助益甚大，因此向法院建請緩刑。
公訴檢察官則表示，涉案役男以不正、違法手段變更體位逃避兵役，危害兵役制度及國家安全，雖然均自首減刑而有緩刑可能，但惡性非輕，為杜絕閃兵役男有付錢換緩刑的僥倖心理，故對閃兵集團首腦陳志銘求處應執行刑5年以上重刑。
其餘役男部分，除一名事後已重新入伍服役的邱姓素人役男，遭檢方求刑1年、支付國庫30萬、緩刑2年；其餘包括藝人在內的13名役男各求刑1年6月至2年、緩刑3至4年，條件為支付國庫60至120萬元及100至120小時不等的義務勞務，判決結果今天下午即將分曉。
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