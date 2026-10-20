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影／吸毒後台南市區深夜開車...與乘客都不繫安全帶 警眼尖抓包毒駕送辦

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

26歲陳姓男子涉嫌吸食毒品後，今天凌晨3時許仍開車載著廖姓友人出遊，行經台南市中西區北門路一段時，因兩人均未繫安全帶，轄區巡邏員警騎車經過，眼尖發現兩人違規，請陳停到路邊攔檢；經對陳實施毒品唾液檢測，呈陽性反應，且車上也起出愷他命香菸，詢問後依法送辦。

台南市警第二分局長樂派出所副長劉昱成說明，長樂所員警今天凌晨3時許巡邏勤務經過北門路一段商檢局附近，見1輛汽車駕駛及乘客均違規未繫安全帶，攔查該車，當場查獲三級毒品愷他命香菸等違禁品，且汽車車牌已逾檢註銷，均依法開罰。

當陳姓駕駛打開車門，員警當場聞到愷他命香菸味道，對陳實施毒品唾液檢測，初步呈陽性反應，警方將陳及廖姓乘客均採集尿液檢體送驗，詢問後先將陳依毒品、公共危險等罪嫌移送偵辦。分局呼籲，施用毒品將嚴重影響駕駛人的判斷力、反應能力及注意力，切勿施用毒品後駕車。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

26歲陳姓男子涉嫌吸食毒品後，今天凌晨3時許開車載著廖姓友人上路，兩人均未繫安全帶，當場被巡邏員警攔車逮人。圖／Threads網友siwc__222授權提供
26歲陳姓男子涉嫌吸食毒品後，今天凌晨3時許開車載著廖姓友人上路，兩人均未繫安全帶，當場被巡邏員警攔車逮人。圖／Threads網友siwc__222授權提供

毒駕 吸毒 安全帶

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