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被譏「龜兒子」醋男抓狂 藍波刀14公分刀刃全刺入奪命 殺人罪起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

33歲男子王振宇不滿女友乾弟丁姓男子和女友過從甚密，今年6月間在租屋處涉嫌持藍波刀狠刺丁男，長約14公分的刀刃全部刺入身體，隨即拔刀，導致大量出血送醫不治。台北地檢署追查，王男當時被女友乾哥譏諷是「龜兒子」王男也應答「我就是」，全案今偵結，依殺人罪嫌起訴。

檢警追查，王振宇和石姓女友同居在台北市萬華區租屋處，石女的乾哥吳男、乾弟丁男在今年6月23日下午4時許，陸續抵達租屋處，4人在屋內談話，乾哥提及，丁男、石女有一腿，「這樣你可以忍受，如果是我我沒辦法」，還譏諷王振宇是「龜兒子」，王氣憤回應「對，我就是」，並拿出上網購買的藍波刀氣憤作案。

起訴指出，王振宇不滿丁男和女友過從甚密，涉嫌持刀身長約19公分、刀刃長約14公分的藍波刀，從背後刺向毫無防備的丁男，刀從丁男左側背部上方刺入，直到刀刃全部刺入體內，刺穿左背至左胸前，傷及左下肺葉及貫穿左心室側壁，隨即拔刀，導致丁男急性大量出血。

當日下午4點41分，王振宇用手機報警，打電話聯絡救護人員到場，丁男送醫急救，晚間6點18分許，左背部銳器穿刺傷導致左肺及心臟貫穿傷而致急性大量出血死亡。

王振宇落網坦承動手，犯傷害致死罪嫌，但檢方認為涉犯殺人罪嫌，依法起訴，全案依國民法官法審理。

王男懷疑丁男和女友過從甚密，涉嫌持藍波刀刺進丁男體內後隨即拔刀，導致丁男大量出血、送醫不治，王男涉殺人罪嫌起訴。記者李奕昕／翻攝
王男懷疑丁男和女友過從甚密，涉嫌持藍波刀刺進丁男體內後隨即拔刀，導致丁男大量出血、送醫不治，王男涉殺人罪嫌起訴。記者李奕昕／翻攝

王男懷疑丁男和女友過從甚密，涉嫌持藍波刀刺進丁男體內後隨即拔刀，導致丁男大量出血、送醫不治，王男涉殺人罪嫌起訴。記者李奕昕／翻攝
王男懷疑丁男和女友過從甚密，涉嫌持藍波刀刺進丁男體內後隨即拔刀，導致丁男大量出血、送醫不治，王男涉殺人罪嫌起訴。記者李奕昕／翻攝

殺人 租屋 女友

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