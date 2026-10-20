聯手境外詐騙1年洗錢10億 拜土地公廟求財被逮

劉姓賭博通緝犯逃亡六年與境外詐團合作，利用假投資詐騙的一千三百萬元，收購近六十個公司銀行帳戶，一年洗錢近十億元，高雄市刑大循線查獲劉男等廿人，其中核心幹部林姓男子拜土地公求財時被活逮，系統商自大陸返台時也遭「甕中捉鱉」。

調查發現，以劉男為首的犯罪集團，看準公司銀行帳戶交易額度高、資金流動頻繁，不易引起金融機構警覺，遂以卅萬元至五十萬元不等金額，或依洗錢金額千分之三為報酬，收購國內近六十個公司帳戶，幫詐團洗錢近十億元。

檢警調追查，該集團取得公司帳戶後，配合境外詐團操作，去年十一月至今年，以假投資、假檢警等詐騙手法誘騙七名被害人匯款，詐得一千三百萬元，其中一名楊姓男子被騙五百萬元。

據調查，主謀劉男（四十二歲）因賭博案遭通緝逃亡六年，在台中市遠端指揮洗錢水房成員，透過多層次帳戶進行資金轉匯，藉由切斷金流掩飾犯罪所得來源。

林姓核心幹部（四十九歲）為求順心，曾赴高雄左營區知名土地公廟參拜求財，辦案人員趁機將他逮捕；另名負責網路系統及技術支援的黃姓系統商（廿五歲），今年六月從大陸回高雄時在入境處被逮。

專案小組發動數波搜索，陸續逮獲劉男共廿名男女，查扣現金一○二萬餘元、電動休旅車一輛、大批公司存摺、提款卡及電腦等證物，高雄地檢署依詐欺、洗錢等罪聲押劉男獲准。