認罪將影響柯文哲？李文宗稱「沒有太大關聯」 但最在意這件事

民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案一審遭判刑17年，柯等7名被告與檢察官上訴，台灣高等法院今開庭審理，傳喚柯辦公室前主任李文宗、木可公關公司前負責人李文娟。李文宗今針對以眾望基金會資金給付柯的秘書許芷瑜等4人薪資部分認罪，但表示與柯文哲「應無太大關聯」。

高院今耗費近5小時開庭，庭後李文宗被問及認罪是否會影響柯文哲，李表示，我沒有聯想到會這樣，這些部分都有證人說詞，「應該沒有太大的關聯」，也說認罪心情沒有比較輕鬆，是「不得已」的。另他不知道妹妹李文娟會認罪，因為兩人不能接觸，並指母親最近身體不好，近半年多次進醫院。

檢方起訴李文宗、柯文哲共同挪用眾望基金會公款827萬餘元支付13競總員工薪水，李文宗一審被依公益侵占、背信等罪判刑4年6月，先前二審開庭即透露有認罪可能性。

法院今開庭時，李文宗委任律師向法院表示，公益侵占罪否認犯行，但針對以眾望基金會公款給付許芷瑜、台北市政府市長室前約僱人員顧旻、台師大前教授林保淳、民眾黨人員黃心湘4人薪資，涉背信罪部分認罪，其餘仍否認犯罪。

另外，檢察官舉證指出，李文宗2024年8月11日晚間8時許，傳訊指示李文娟「我桌上有木可損益表，明早把它碎掉」，李文娟則回應「好」。受命法官呂寧莉詢問李文娟是否有此對話？

對此，李文宗今向法院表示，他很納悶老是提「碎掉損益表」，一審稱他有銷毀損益表，每次羈押也都拿出來講，「如影隨形」，他每個月看完損益表就撕掉，他確實有指示李文娟，因為他當時很少進辦公室，擔心損益表外流，才會要求碎掉。律師也替李文宗說明，不知道木可公司損益表與本案有何關聯，若要損益表可以再調資料印出來。